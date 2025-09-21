Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Manuel Carrasco, durante su concierto en el Roig Arena. LP

Manuel Carrasco, un Salvaje en el Roig Arena de Valencia

El cantante revienta de energía, buen rollo y público el nuevo coloso de los conciertos de la ciudad, sin olvidarse de la solidaridad con las víctimas de la dana: «Valencia, tenéis el poder para salir de esta»

Arturo Checa

Arturo Checa

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:32

En la calle del Bombero Ramón Duart había fuego. Pasadas las ocho de la tarde, Valencia aún hervía a 30 grados. Tras las fachada de ... escamas del coloso del deporte y los conciertos, más calor. De pasión. Llamaradas pese al aire acondicionado. Atuendos tribales sobre el escenario. Piel de gallina en las gradas. Gritos, lágrimas, emoción y entusiasmo. Un Salvaje encendió el Roig Arena en la noche del sábado. Tras revolucionar Alicante, Manuel Carrasco recalaba en el nuevo coloso nacional de los conciertos. «Qué sitio más bonito este», reconocía en un recinto abarrotado para disfrutar de los sones tribales, flamencos, rumberos y salseros del 'Tour Salvaje'.

