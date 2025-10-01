El mal fario de los festivales de música con una sola edición en la Comunitat

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) fue el espejo (quizá también la escuela) en la que reflejaron (aprendieron) todos los festivales que vinieron después. Con ... sus luces y sus sombras, el ejemplo del FIB marcó la línea a seguir durante años. Influyó decisivamente no sólo en las citas musicales veraniegas sino en el panorama cultural de todo el país. Su nombre resonó fuera de las fronteras patrias.

No todos los festivales tienen la longevidad del FIB, ni nacen con la misma vocación 'indie' ni se consolidan como referencia estival ni cuentan con el apoyo de las administraciones como a la cita de Benicàssim. La casuística en la evolución de los macroconciertos en la Comunitat tiende a infinito. El desenlace de las citas también es variado: unos terminan por falta de respuesta del público y a otros les arrasa una crisis económica.

Lo raro son los festivales de una única edición. Haberlos, haylos. El Som Terreta apunta maneras para pasar a la historia tras sólo una convocatoria y eso que nació con el aval de la Generalitat, que fue de la mano con The Music Republic (Festival de les Arts de Valencia, Arenal Sound de Burriana, Interstellar de Sevilla, etcétera). Los macroconciertos, que se celebraron en varias ciudades de la tres provincias de la Comunitat, se gestaron como celebración alrededor del 9 d'Octubre. Como avanzó LAS PROVINCIAS, la dana y la vinculación de los organizadores con el fondo proisraelí KKR han marcado el final de la cita, que congresó a miles de espectadores en octubre de 2024.

Som Terreta fue una apuesta desde Presidencia de la Generalitat. No es de extrañar que un president del Consell impulse una cita musical. Una de las primeras medidas culturales de Ximo Puig como presidente del Ejecutivo valenciano fue el impulso de la gira musical 'Raimon a casa'. La serie de conciertos se concibió entonces por parte del Consell como un 'desagravio' por los años durante los cuales el cantautor de Xàtiva no actuó en la Comunitat. La Generalitat invirtió alrededor de 310.000 euros por los 16 conciertos que compusieron el tour del artista setabense por diversos municipios de la Comunitat. El coste de la gira, que hizo escala en Elda, Valencia, Ontinyent, Alzira, Sagunt, Alcoi, Buñol y El Campello, entre otras localidades, se publicó en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Carlos Mazón optó por otra apuesta musical: un festival a celebrar en varias ciudades y con grupos como Funzo & Baby Loud, Iñigo Quintero, Itaca Band, Maldita Nerea, Marlena, Samuraï, Abraham Mateo, Colomet, Hey Kid, La La Love You, Marlon, Pignoise, Taburete, Álex Ubago, Belén Aguilera, Beret, Cactus, Chanel, Depol, Jazzwoman y Nena Daconte. El coste rozó los tres millones.

Som Terreta no es el único festival que nace y muere en una edición. Hay otro precedente: el MBC Fest de Puerto de Sagunto. La única edición fue en abril de 2015. Ccontó en su cartel con artistas como Carl Barat and The Jackals, Future Islands, The Horrors, Yuksek, Wild Beasts, La Roux, Hinds, The Royal Concept, Sr. Chinarro o Los Punsetes. Aunque el festival destacó por su calidad musical y su organización, el público no fue tan numeroso como esperaba la organización y registró una cifra de 12.000 asistentes entre sus tres días de celebración. Aún así, la organización anunció una segunda edición y comenzó a vender abonos. Cuando optó por la cancelación de la edición de 2016 tuvo que devolver el importe a aquellas personas que lo habían comprado.

El 4ever Festival de Valencia tuvo dos ediciones: 2018 y 2019. La edición de 2020 se canceló por la pandemia de covid. No hubo en 2021 ni tampoco en 2022. Por el escenario del festival de música urbana, que se celebró en la plaza de toros de Valencia, pasaron Quique González, Los Planetas, Keane y Tears for Fear, entre otros.

El mal fario de los festivales, sin duda, lo representa el Diversity. Tenía un cartel impresionante con Iggy Pop, Karol G y Cristina Aguilera. Un escenario privilegiado: la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El calendario: del 21 al 23 de julio 2022. Diez días antes de la celebración, los organizadores anuncian que se cancelan los conciertos.

El Centro del Carmen acogió la presentación oficial del Diversity. Con el apoyo de las diversas adminsitraciones, entonces gobernadas por el Botánico, el director festival, Jesús Lumbreras, auguraba un 'sold out'. Consiguió todo lo contrario.