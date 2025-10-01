Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La edición del año pasado en la Ciudad de las Artes de Valencia. JESÚS SIGNES

La dana y un fondo proisraelí apuntillan el Som de la Terreta

El festival, que se alumbró para celebrar el 9 d'Octubre, queda paralizado para evitar polémicas por la cercanía del año de la riada y la promoción de KKR

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:35

El 5 de octubre de 2024, para conmemorar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, se celebró la primera edición del festival Som de la Terreta ... , una cita que el jefe del Consell, Carlos Mazón, aseguró que se quedaría fija cada año como referente musical en las tres provincias. Tanto empeño había en este proyecto que fue la propia área de Presidencia la que asumió su organización con una aportación directa de casi tres millones de euros a la empresa Iron Stage, una de las patas de The Music Republic, la firma de la que son administradores los hermanos Sánchez.

