La dana y un fondo proisraelí apuntillan el Som de la Terreta

El 5 de octubre de 2024, para conmemorar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, se celebró la primera edición del festival Som de la Terreta ... , una cita que el jefe del Consell, Carlos Mazón, aseguró que se quedaría fija cada año como referente musical en las tres provincias. Tanto empeño había en este proyecto que fue la propia área de Presidencia la que asumió su organización con una aportación directa de casi tres millones de euros a la empresa Iron Stage, una de las patas de The Music Republic, la firma de la que son administradores los hermanos Sánchez.

Esa cita ineludible, marcada en rojo en el calendario, lleva camino de convertirse en efímera porque un año después, un evento que llegaba para quedarse como es el Som de la Terreta no se va a celebrar. Los datos mandan y en la plataforma de contratación del estado no hay aportación prevista por parte de la Generalitat, de la misma manera que no hay carteles promocionales.

En 2024, los tres festivales se celebraron el 5 de octubre, el fin de semana anterior al Día de la Comunitat Valencia, por lo que en 2025, y siguiendo la pauta del año inaugural, el acto se debería de desarrollar este próximo fin de semana.

En Alicante, a un precio de dos euros la entrada, actuaron La La Love you, Taburete, Marlon y Abraham Mateo, entre otros. En Valencia, el cartel lo integraron Íñigo Quintero, Samurai y Maldita Nerea junto a más participantes. Y en Vila-real, Álex Ubago, Beret, Chanel y Depol.

Desde Presidencia no se ha dado una versión oficial sobre la no continuidad del Som de la Terreta, aunque la proximidad con el aniversario de la dana del 29 de octubre puede ser un motivo de peso para no dar otra oportunidad a un festival impulsado desde el mismo departamento de Presidencia de la Generalitat. En los últimos eventos celebrados en distintos puntos de la Comunitat, se han vertido proclamas en contra del presidente de la Generalitat por su gestión el día de la dana del 29 de octubre. Ofrecer esa posibilidad en estos festivales es una puerta que no se quiere abrir.

El PSPV en su día anunció una querella por la adjudicación directa por parte de la Generalitat de tres millones de euros a la empresa de la órbita de los hermanos Sánchez pero no se ha sabido mucho más.

Además, otro de los puntos a tener en que cuenta es que Iron Stage, en la que los hermanos David y Antonio Sánchez son apoderados, forma parte de la red de festivales de Superstruct, una compañía británica de entretenimiento que se hizo por 120 millones de euros con The Music Republic, la sociedad de los Sánchez, y que gestiona eventos como el FIB, Arenal, Viña Rock, Salvaje, Festival de Les Arts y Alhambra, entre otros muchos festivales hasta sumar un total de 30, varios de ellos en la Comunitat Valenciana.

Superstruct fue comprada por el fondo KKR por más de 1.300 millones de euros. Un inversor proisraelí relacionado con inversiones inmobiliarias en territorios pertenecientes al Estado palestino. Desde Superstruct siempre han defendido una total independencia en su proceder y aseguran que los beneficios no terminan en KKR sino que de reinvierten en los festivales. Unas explicaciones que no han convencido a todos los que integran los carteles.

La realidad es que cada vez son más los artistas y grupos de música que se han bajado del cartel de estos festivales. El último caso el de Love of Lesbian, que ha declinado participar en el Interstelar de Sevilla por esta vinculación con el fondo proisraelí. El grupo de Santi Balmes sí que estuvo en el FIB de Benicàssim, aunque en esta ocasión ha optado por dejar de participar en festivales vinculados a KKR como hicieron otros artistas en el Viña Rock o el Sónar.