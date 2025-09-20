Leiva suspende un concierto por motivos de salud «El evento ha sido cancelado debido a una situación médica sufrida por Leiva en las últimas horas y agravada en el día de hoy»

EP Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado que, debido a causas de salud comunicadas por el propio artista, Leiva se ha visto obligado a cancelar el concierto previsto para este sábado 20 de septiembre en las Pistas de la Fuente de la Niña, dentro del marco de las Ferias y Fiestas 2025.

Leiva, que iba a presentar su nuevo trabajo 'Gigante' dentro de su gira nacional, había agotado todas las entradas para esta cita, una de las más esperadas del calendario musical de las Ferias.

En el comunicado oficial remitido por el artista se señala que «el evento ha sido cancelado debido a una situación médica sufrida por Leiva en las últimas horas y agravada en el día de hoy, que imposibilita al artista su efectiva participación en el concierto de esta noche. Concretamente una infección aguda en las vías respiratorias, cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual».

En este comunicado también se informa que se devolverá automáticamente el importe íntegro de las entradas obtenidas a través de los canales oficiales. No es necesaria la realización de ningún trámite adicional por parte del comprador. El proceso de reembolso se iniciará de inmediato, y se hará efectivo en un plazo máximo de hasta 15 días.

En caso de incidencia en este proceso, los afectados pueden dirigirse a info@ayudaeventos.com para compras realizadas a través de Leivaentradas.com o Vivaticket.com - info@concertados.com para compras realizadas a través de Concertados.

«Desde el Ayuntamiento lamentamos profundamente esta circunstancia y deseamos al artista una pronta recuperación», ha señalado el Consistorio en un comunicado.

A pesar de esta cancelación, la programación musical continúa esta noche con otras propuestas que permitirán seguir disfrutando del ambiente festivo en la ciudad. A las 21.30 horas, en el escenario de la Plaza de Santo Domingo, tendrá lugar el primer pase de la Orquesta Vulkano Show, con su espectáculo tributo a las grandes orquestas.

El Ayuntamiento de Guadalajara agradece la comprensión de todos los vecinos y visitantes, y recuerda que las Ferias y Fiestas de Guadalajara siguen ofreciendo alternativas culturales y musicales para todos los públicos.