Urgente Cortes de tráfico en la A-7 por obras desde hoy viernes: horarios e itinerarios alternativos
Jorge Martínez. Ricardo Rubio/Europa Press

Jorge Martínez, líder de Ilegales, comunica que tiene cáncer y suspende la gira de la banda

El cantante deberá someterse a tratamiento, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo

EP

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:13

La banda de rock Ilegales ha anunciado este viernes la cancelación de todos sus conciertos previstos por tiempo indefinido, debido a los problemas de salud de su líder, vocalista y guitarrista, Jorge Martínez. Según ha informado el grupo en un comunicado oficial, el músico deberá someterse a un tratamiento contra el cáncer, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo.

En los últimos meses, Ilegales ya había tenido que cancelar varias actuaciones por esta situación, entre ellas el concierto previsto para el día 14 de septiembre en las fiestas de San Mateo en Oviedo. Esta situación «se ha complicado más de lo previsto inicialmente».

Ante este escenario, la banda recalca que la decisión, «tan difícil como inevitable», responde exclusivamente a la necesidad de que Martínez concentre todas sus energías en la recuperación.

La formación asturiana, con más de cuatro décadas de trayectoria en los escenarios, ha querido expresar su «profundo agradecimiento» al público que siempre les ha acompañado, así como disculparse con las personas que habían adquirido entradas o planeado asistir a los próximos conciertos.

«Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo», señala la nota difundida, en la que el grupo confía en que la fortaleza y el carácter «indomable» de su líder le permitan superar esta etapa complicada para volver a reunirse con sus seguidores.

