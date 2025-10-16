Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El público en el Festival de Les Arts, en una imagen de archivo. Irene Marsilla

Los festivales de música se ponen de perfil ante el litigio judicial

El Big Sound asegura que el evento de 2026 ya está firmado bajo las condiciones habituales en la Ciudad de las Artes y FOTUR defiende su celebración

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:48

Comenta

La viabilidad para celebrar conciertos y festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es una auténtica incógnita. Parece que ... la temporada 2026 ya está cerrada porque muchos de estos eventos ya han puesto en venta sus entradas pero, ¿Qué pasará después? Pues es difícil saberlo. Sobre todo, porque las administraciones encargadas de hacer posible estos conciertos (Generalitat sobre todo, y Ayuntamiento) no se posicionan al respecto. Mientras, los festivales escurren el bulto y se ponen de perfil ante una situación que no parece tener fin, al menos hasta que un juez dicte sentencia.

