Los festivales de música se ponen de perfil ante el litigio judicial

La viabilidad para celebrar conciertos y festivales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia es una auténtica incógnita. Parece que ... la temporada 2026 ya está cerrada porque muchos de estos eventos ya han puesto en venta sus entradas pero, ¿Qué pasará después? Pues es difícil saberlo. Sobre todo, porque las administraciones encargadas de hacer posible estos conciertos (Generalitat sobre todo, y Ayuntamiento) no se posicionan al respecto. Mientras, los festivales escurren el bulto y se ponen de perfil ante una situación que no parece tener fin, al menos hasta que un juez dicte sentencia.

Este miércoles se celebró la vista judicial que decidirá si los festivales y conciertos pueden celebrarse en la Ciudad de las Artes. Los vecinos presentaron a su perito y los informes que acreditan que los niveles de ruido superan por casi el doble de decibelios la potencia que marca la normativa. Por su parte, la discoteca Umbracle, a la que también se le ha demandado, llevó su propio perito. Este segundo técnico puso en duda la calidad de los informes presentados por los vecinos pero reconoció que los grandes eventos en este emplazamiento superan los límites de ruido que indica la norma.

Mientras tanto, para la temporada 2026 la Generalitat (administración gestora de la Ciudad de las Artes) ha acordado todas las licencias de actividad de los festivales habituales en la zona. Algo un tanto contradictorio, pues durante el litigio su letrada defendió los intereses de la discoteca Umbracle en detrimento de la celebración de estos grandes conciertos. Este diario ha preguntado a la Generalitat su posición al respecto de la celebración de estos eventos, pero el gobierno autonómico no ofreció respuesta.

Miguel Torres, CEO del Big Sound, aseguraba al diario LAS PROVINCIAS que «nosotros tenemos garantizada la celebración de nuestro evento en 2026. Los contratos están firmados bajo las condiciones habituales con la Generalitat», aseguraba. El CEO de uno de los festivales más multitudinarios en la zona indicaba que desde la organización «llevamos muchos años siendo conscientes de que existía una disputa con los vecinos y estamos muy atentos a cómo se pueda solucionar, pero mientras tanto nuestra actividad sigue el curso habitual y con todas las garantías».

Este diario también ha consultado a la organizadora de la mayoría de eventos en la Ciudad de las Artes, The Music Republic. En un primer momento la promotora se prestó a ofrecer su versión y ha explicar por qué ellos no se personaron en la vista que se celebró en la Ciudad de la Justicia. Finalmente, desde The Music Republic decidieron que no ofrecerían declaraciones al respecto.

Quien sí quiso aportar su punto de vista fue Víctor Pérez, presidente de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines a la Comunitat (FOTUR). «Valencia se está situando en el mapa del mundo de la música gracias a celebrar eventos en la Ciudad de las Artes. El Festival de Les Arts es todo un icono de los festivales a nivel nacional. Artista como Aitana han venido a Valencia para cantar en este lugar», defendía.

«La promoción musical en la ciudad comienza a ser de las mejores de España y no se puede bloquear de un día para otro. Creo que la tecnología ha avanzado lo suficiente para buscar soluciones para mantener estos eventos y permitir el descanso de los vecinos», aseguraba Víctor Pérez. Preguntado por si existía la posibilidad de mantener los eventos pero bajando el nivel de decibelios en sus limitadores, el presidente de FOTUR era claro: «En los conciertos de Viveros ya tuvimos artistas que se negaron a actuar al hacer la prueba de sonido. Creo que hay otras posibles soluciones».

Sin embargo, quien puede decidir si los conciertos se celebran en la Ciudad de las Artes no es otro que la Generalitat, que es quien gestiona el lugar. El Ayuntamiento de Valencia, tal y como explicó la alcaldesa María José Catalá, «está en una posición compleja porque no podemos decidir si se celebran o si no. Sin embargo, debemos garantizar que se cumple la normativa y podemos actuar como mediadores con los vecinos para buscar soluciones que garanticen su descanso».

Respecto a su opinión acerca de los festivales, Catalá aseguró que son «muy importantes para la ciudad dentro de su estrategia de Valencia Music City». Sin embargo, el pasado junio aseguró en la entrevista realizada por este diario que «es un ocio necesario pero coincido en que la ciudad ha evolucionado y ese entorno ha evolucionado de una manera que hace que sea más difícil y resulte más complicado que esos festivales se desarrollen en el centro de la ciudad». El abogado municipal, durante la vista, tampoco defendió los intereses de los festivales y se limitó a defender la actividad de la discoteca Umbracle.