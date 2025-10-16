Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Celebración del Festival de Les Arts en 2025. Irene Marsilla

Catalá se presta a mediar con los vecinos ante las molestias de los festivales en la Ciudad de las Artes

La alcaldesa de Valencia recuerda que la autorización corresponde a la Generalitat

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:23

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha pronunciado acerca de la vista celebrada este pasado miércoles sobre las molestias que generan en los ... vecinos los conciertos y festivales que tienen lugar en la Ciudad de las Artes. La primera edil ha asegurado que estos eventos son muy importantes para el municipio como «ciudad de la música», ha recordado que los permisos para su celebración los concede la Generalitat y ha asegurado que el papel del Ayuntamiento es «mediar con los vecinos porque sabemos que garantizar su descanso es muy necesario».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  5. 5

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  6. 6

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  7. 7

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi
  8. 8 Detienen en Torrent a la administradora de un estudio de arquitectura por estafar 22.000 euros a un cliente
  9. 9

    La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
  10. 10

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catalá se presta a mediar con los vecinos ante las molestias de los festivales en la Ciudad de las Artes

Catalá se presta a mediar con los vecinos ante las molestias de los festivales en la Ciudad de las Artes