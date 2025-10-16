Catalá se presta a mediar con los vecinos ante las molestias de los festivales en la Ciudad de las Artes

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha pronunciado acerca de la vista celebrada este pasado miércoles sobre las molestias que generan en los ... vecinos los conciertos y festivales que tienen lugar en la Ciudad de las Artes. La primera edil ha asegurado que estos eventos son muy importantes para el municipio como «ciudad de la música», ha recordado que los permisos para su celebración los concede la Generalitat y ha asegurado que el papel del Ayuntamiento es «mediar con los vecinos porque sabemos que garantizar su descanso es muy necesario».

La alcaldesa de Valencia ha calificado como «muy complicado» el proceso para decidir si los festivales en la Ciudad de las Artes son compatibles con el descanso de los vecinos. «En este caso, la gestión del espacio es de la Generalitat, por lo que sólo ellos pueden autorizar los festivales. Nuestra posición ahí es compleja». Pese a ello, Catalá ha indicado que su participación en el proceso judicial se debe a que «como responsables de la ordenanza de contaminación acústica, aportamos nuestros datos y siempre vamos a intentar mediar por el descanso de los vecinos».

De hecho, la primera edil ha recordado que su gobierno «ya ha participado en situaciones similares de mediación por actividades en otros puntos del río. En este caso también tendremos que llegar a un acuerdo con la Generalitat, pero estamos totalmente dispuestos a mediar».

Respecto a su opinión personal acerca de estos eventos y que se celebren en la Ciudad e las Artes, María José Catalá ha asegurado que los festivales «son muy importantes en la ciudad de la música y en nuestra apuesta de Valencia Music City. Lo que sí podemos hacer es llegar a determinados acuerdos sobre momentos puntuales. Tal vez que no sea una frecuencia excesiva que impida el descanso durante una temporada del año de todos los vecinos de la zona».

Respecto al papel de la discoteca Umbracle, la alcaldesa sí ha reconocido que, antes de negar cualquier licencia de apertura, esperarán a la resolución final del contencioso cuya vista se celebró ayer. «Haremos lo que se considere, pero de momento la licencia está en vigor y nosotros participamos del procedimiento, así que esperaremos a la resolución de dicho procedimiento. Estaremos a lo que diga el juez».