David Bisbal abre los 18 Conciertos de Viveros en 2019 David Bisbal, en un concierto reciente. / Efe David Bisbal. Luis Fonsi, Leiva, Luz Casal y Andrés Calamaro, algunos de los artistas de los conciertos Viernes, 28 junio 2019, 15:12

Los Conciertos de Viveros de la Gran Fira de Valencia 2019 arrancarán este próximo domingo, 30 de junio, con la actuación del cantante David Bisbal que presentará su nuevo directo, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valencia en un comunicado.

El cartel de este ciclo de espectáculos incluye figuras como Luis Fonsi, Dulce Pontes, Andrés Calamaro, Leiva, Luz Casal, Aitana, Xavi Sarrià, Tesa y Els Jóvens. En definitiva, «combinará artistas internacionales, estatales y valencianos de varios estilos para llegar a todos los gustos», tal como ha resaltado el concejal Pere Fuset, quien también ha destacado «la alta participación femenina en estos conciertos, puesto que más del 50% de las bandas o solistas son mujeres o cuentan con alguna integrante femenina (20 de 36)».

Según añade la nota de prensa del Ayuntamiento, Fuset ha explicado «que hay que tener en cuenta que, según varias fuentes y estudios, la media estatal de mujeres en acontecimientos musicales de este tipo se sitúa entre el 10 y el 15%». Por otra parte, ha señalado que la organización de los Conciertos de Viveros, «ha hecho un esfuerzo para mantener las entradas a precios asequibles».

De hecho, las localidades (a la venta en https://concertsdevivers.com) «valen menos de lo que es habitual en recintos con características y equipaciones parecidas. Además, los tickets para los artistas internacionales tendrán precios inferiores a los disponibles en otras ciudades».

Césped artificial, zona de restauración...

«Los Conciertos de Viveros también mantendrán las mejoras en infraestructuras implementadas en ediciones anteriores para que los asistentes disfruten de una experiencia más cómoda», ha añadido el concejal. En consecuencia, la explanada situada frente al escenario y destinada al público contará con césped artificial. Del mismo modo, habrá servicio de restauración en la zona chill out, con seis gastronetes que ofrecerán pizzas, hamburguesas y menús vegetarianos y veganos.

También se podrá utilizar un aparcamiento de bicicletas situado junto a la entrada. Finalmente, se usarán 35.000 vasos fabricados con materiales ecológicos y botellas de vidrio para servir las consumiciones. De esta manera, la organización se compromete a reducir al máximo el uso de plásticos.

18 conciertos en Viveros, para todos los públicos

Los Conciertos de Viveros 2019 empezarán el próximo domingo, 30 de junio, con las canciones del almeriense David Bisbal; mientras la canadiense Loreena McKennitt volverá a los Jardines del Real el miércoles, 3 de julio, once años después de su última actuación en València. En esta ocasión, abre la gira española de presentación de su trabajo discográfico más reciente, Lost Souls (Quinlan Road, 2018).

El jueves, 4 de julio, será el turno de Ana Belén. La madrileña cantará canciones del álbum Vida (Sony Music), editado el pasado mas de noviembre. Se trata de su primer disco con temas inéditos desde el 2007 y para su concepción contó con composiciones de Pablo Milanés, Noa (con adaptación al castellano por Joaquín Sabina), Jorge Drexler, Dani Martín, Rozalén, Andrés Suárez i Víctor Manuel, entre otros.

Un día después, viernes 5, tendrá lugar el espectáculo Poetas del rock con la presencia de Kiko Veneno, quien presentará su último disco, Sombrero roto, publicado por Elemusica el pasado mas de abril. También estarán Bebe, con su fusión de canción melódica y rumba; y Xavi Sarrià, excantant de Obrint Pas, quién debutó en solitario en 2017 con el disco Amb l'esperança entre les dents.

El sábado, 6 de julio, el público podrá disfrutar de la iniciativa Fem ballar la revolució. Al frente estará Miss Bolivia, vocalista que mezcla estilos urbanos con ritmos tradicionales. Por otra parte, Amparanoia recordará los temas míticos de su trayectoria («Hacer dinero», «Que té den», «La fiesta») y sus últimos singles («Abanico pan Barna», «No me olvides», «La primavera»). También actuarán Tremenda Jauría, con su cóctel de reggaeton feminista y anticapitalista; la cantautora gallega SÉS, quien presentará el disco Rabia Ao Silencio (Altafonte Music); y la rapera de Almussafes Tesa, quién publicó su segundo trabajo, Rural (Halley), el pasado mes de marzo. Miss Yuls y Catalina Isis pincharán los ritmos habituales de las fiestas del Poder Bimenstrual (La Peligro).

La segunda semana de los Conciertos de Viveros se abrirá el martes, 9 de julio, con la actuación de Luis Fonsi. El puertorriqueño de «Despacito» ahora presenta el disco Vida (Universal, 2019).

Los amantes del indie tendrán la oportunidad de ver Echo & The Bunnymen. Los ingleses, con el cantante Ian McCulloch y el guitarrista Will Sergeant al frente, tocarán el miércoles, 10 de julio. Su último disco, The Stars, The Ocean & The Moon (BMG, 2018), reconstruye 15 de sus canciones con nuevos arreglos y orquestaciones. Y las alcoyanas Júlia, con Estela Tormo (guitarra y voces) y Lidia Vila (programaciones, sintetizadores y voces), abrirán la noche con sede dream pop atmosférico.

El Festival Rototom de Benicàssim celebrará una de sus fiestas de presentación en los Jardines del Real por tercer año consecutivo. Esto será el jueves, 11 de julio, con los directos de Green Valley, una de las formaciones líderes de los ritmos jamaicanos al Estado, y dos formaciones locales enamoradas del ska y el reggae: The Dance Crashers y Jamaleònics.

Por otra parte, Leiva volverá a las tablas de Viveros el viernes 12 para presentar su cuarto disco, Nuclear (Sony Music). Y como ya sucedió en su última visita en 2017, el cantante madrileño ha conseguido colgar el cartel de «no hay localidades» semanas antes de su actuación.

El sábado, 13 de julio, será el turno de Luz Casal, Morgan y Gypsy y los Gatos Rumberos que participarán en la iniciativa solidaria Corazonadas. La vocalista gallega también tiene nuevo disco, Que corra el aire (Warner Music, 2018), el primero con composiciones originales en cinco años. Por otro lado, la formación madrileña encabezada por la cantante Carolina de Juan sigue mostrando las composiciones de pop y soul del álbum Air (North Recuerdos, 2018). Finalmente, Gypsy y los Gatos Rumberos es un grupo de Requena que fusiona el jazz gitano con otros estilos como el charlestón, el folk balcánico, la rumba y el swing. Parte de la recaudación de este concierto se destinará al proyecto Mariposa de la Asociación Ámbito, entidad que trabaja con mujeres reclusas y ex-reclusas desde hace más de 25 años.

El argentino Andrés Calamaro actuará de nuevo en los Jardines del Real (ya lo hizo en 2011) el martes, 16 de julio. Y lo hará con nuevo disco: Cargar la suerte (Universal Music, 2018). Un día después será el turno de Ketama, formación que se ha reunido 14 años después de su separación y que está festejando la reedición de uno de sus álbumes más conocidos, De akí a Ketama (Universal Music, 1995).

El jueves, 18 de julio, los Conciertos de Viveros recibirán la visita de Dulce Pontes, una de las voces más reconocidas de la canción portuguesa. Una jornada más tarde, el viernes 19 de julio, Alfred García, finalista de Operación Triunfo 2017 y representante español en Eurovisión 2018 (junto con Amaia), actuará en València para defender los temas del álbum 1016 (Universal Music, 2018). Lo acompañarán dos bandas locales: Els Jovens, con su fusión de folk y pop, y Otoño. La tercera semana del festival se cerrará el sábado, 20 de julio, con una nueva dosis de ritmos jamaicanos gracias a los navarros Iseo & Dodosound with The Mousehunters, los valencianos Auxilio y las catalanas Roba Extesa.

La última semana de julio está reservada a los ritmos más bailables. Así, el martes 23 se escucharán las canciones urbanas con reminiscencias latinas de Aitana, subcampeona en la novena edición de Operación Triunfo (2017-2018). Su primero larga duración, Spoiler (Warner Music), se editó en la primera semana de junio. Unas horas más tarde, el miércoles 24 de julio, el público podrá escuchar los temas de Crystal Fighters, banda que fusiona la indie, la electrónica y el folk y que publicó el disco Nesga & Friends (Warner Music) en marzo. Por último, el pop electrónico de La Casa Azul y las composiciones de Xoel López pondrán el punto final a las actuaciones musicales en los Jardines del Real el jueves 25.

Los Conciertos de Viveros son una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana (MusicaProCV), y el patrocinio de Amstel.

Programa de los Conciertos de Viveros 2019

Domingo, 30 de junio: David Bisbal

Miércoles, 3 de julio: Loreena McKennitt

Jueves, 4 de julio: Ana Belén

Viernes, 5 de julio: Poetas del rock: Kiko Veneno + Bebe + Xavi Sarriá

Sábado, 6 de julio: Miss Bolivia + Amparanoia + Tremenda Jauría + Sés + Tesa + Poder Bimenstrual Dj

Martes, 9 de julio: Luis Fonsi

Miércoles, 10 de julio: Echo & The Bunnymen + Júlia

Jueves, 11 de julio: Fiesta Reggae Rototom: Green Valley + The Dance Crashers + Jamaleònics

Viernes, 12 de julio: Leiva

Sábado, 13 de julio: Corazonadas: Luz Casal + Morgan + Gypsy y los Gatos Rumberos

Martes, 16 de julio: Andrés Calamaro

Miércoles, 17 de julio: Ketama

Jueves, 18 de julio: Dulce Pontes

Viernes, 19 de julio: Alfred García + Los Jóvenes + Otoño

Sábado, 20 de julio: Iseo & Dodosound with The Mousehunters + Auxilio + Roba Extesa

Martes, 23 de julio: Aitana

Miércoles, 24 de julio: Crystal Fighters

Jueves, 25 de julio: La Casa Azul + Xoel López