Los artistas, en el escenario.
Los artistas, en el escenario. Vídeo Juan Carlos Villena

Así se cerró el concierto Bravo Nino con un Roig Arena puesto en pie: todos juntos cantando 'Un beso y una flor'

El público disfrutó de una noche inolvidable en el estreno oficial del recinto

Redacción

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:35

Fue el broche de oro a una inauguración histórica y memorable. El concierto homenaje a Nino Bravo estrenó el Roig Arena y reunió a una veintena de estrellas de la canción, desde David Bisbal a Andrés Suárez o Ana Belén. El concierto fue in crecendo, dejando momentos inolvidables como la actuación de Eva Ferri, hija de Nino Bravo, cantando con su padre gracias a la tecnología y un holograma en 2D, o la canción que puso punto final al concierto.

'Un beso y una flor' uno de los himnos más populares del repertorio de Nino Bravo, fue la despedida perfecta. Después del 'América' de David Bisbal --quien irrumpió con su habitual energía y un 'Visca València'--, el resto de los artistas subió al escenario y acompañaron al almeriense para unir sus voces y despedir la primera noche «mágica» --han exclamado-- en el recién nacido Roig Arena.

'Un beso y una flor' cuenta con más de 107 millones de reproducciones en Spotify. Le sigue 'Libre', con 41 millones, 'Te quiero te quiero' y 'Noelia', ambas con 32 millones, mientras que 'América, América' ha superado los 18 millones de reproducciones

El público, absolutamente entregado, coreó la canción puesto en pie y disfrutó de un evento inolvidable.

