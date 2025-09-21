La bulería de Manuel Carrasco sobre la dana: «Las manos manchadas de barro, la gente 'arremangá' y los de siempre sin hacerlo» Este fue, sin duda, uno de los momentos más emotivos del concierto que tuvo lugar este sábado en el Roig Arena

El esperado 'Tour Salvaje' de Manuel Carrasco recaló ayer en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- en una noche inolvidable para sus seguidores. Durante dos horas y media de concierto, el artista onubense realizó un recorrido por toda su discografía en un espectáculo que se enmarca en la gira musical más importante de sus más de dos décadas de carrera.

Con una escenografía inspirada en la naturaleza, y visuales y vestuario en línea con esta estética, Manuel Carrasco comenzó su espectáculo entonando 'El grito del niño' y 'Pueblo salvaje'. A estos le siguieron otros de los temas más emblemáticos del artista como 'Hasta por la mañana', 'Tan solo tú' o 'Mujer de las mil batallas', entre muchas otras.

Uno de los momentos más emocionantes del concierto llegó cuando el artista de Huelva entonó una bulería, ese instante que repite en todos sus conciertos y que dedica a la ciudad por la que pasa. En Valencia, no podía faltar una mención especial a la DANA, a sus víctimas… y también a sus responsables. Así lo expresó en unos versos cargados de emoción y denuncia:

«Las manos manchadas de barro, las manos que se quedaron sin nada, las manos de los que, sin conocerte, se ponen contigo al frente, en manos de la esperanza. Las manos consuelo y refugio, la rabia en las manos que barren. Las manos quitando justicia a las manos que siguen limpias y están manchadas de sangre».

En su letra, también tuvo palabras de agradecimiento para los voluntarios: «Otra vez hay que decirlo: el pueblo salvando al pueblo. Otra vez lo ha demostrado. La gente 'arremangá' y los de siempre sin hacerlo. Con una foto en el agua y la impotencia en el cuello, los voluntarios han sido los que han llegado primero».

Un acto de empatía y generosidad que marcó al cantante, tal y como expresó en la canción: «Pueden decir lo que quieran, pero a mí me ha emocionado que si venían, no venían… y ante tanta pesadilla, la juventud dando el paso. Y aquí no importan las siglas: ante tanto desamparo, cuánta solidaridad y ejemplo de humanidad este país ha demostrado».

Por último, recalcó que esta canción estaba dedicada a quienes más han sufrido: «Esto que canto es para los que no tienen voz, los que han perdido a su familia, su recuerdo, corazón… porque ellos son primero. No olvidemos, compañeros, que allí sigue su dolor».