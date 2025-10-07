El Benidorm Fest 2026 pone fecha para desvelar a sus artistas RTVE avanza el día en el que anunciarán los participantes para la nueva edición del festival

Tamara Villena Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 14:03 Comenta Compartir

La participación de España en el festival de Eurovisión el próximo año sigue sin estar clara, pero eso no impedirá que el Benidorm Fest 2026 se siga celebrando. RTVE ya ha anunciado la fecha en la que revelará los artistas que participarán en la nueva edición del festival, en el que hasta ahora se ha escogido al representante de España en la cita europea.

El conflicto entre Israel y Gaza llevó a RTVE a anunciar que España no participaría en la próxima edición de Eurovisión, que será ya la número 70 y se celebrará en Austria, si la participación del país israelí se mantenía. Una decisión que se sumó a la que tomaron otros países como Eslovenia, Islandia, Irlanda o Países Bajos, que dejaban su participación en el aire. La decisión española convertía a nuestro país en el primer miembro del conocido Big Five en 'plantarse' ante la organización del festival.

La cadena pública ya explicó que esta edición del festival, que será la quinta, se anunciarán antes los artistas con el fin de poder preparar con antelación la propuesta, y así ha sido. RTVE desvelará los participantes del Benidorm Fest 2026 a las 16.30 horas de este jueves 9 de octubre, fecha en la que por fin podremos conocer cuáles son las opciones para una posible candidatura de España en Eurovisión 2026.

El anuncio se realiza casi un mes antes de lo que la organización del festival tiene a sus seguidores acostumbrados, que suele ser en noviembre. Pondremos cara y nombre a los artistas seleccionados, que podrán ampliarse a 20, y que participarán en una edición marcada por un cambio muy importante: por primera vez habrá ensayos generales de todas las galas, que contarán además con el fichaje de Sergio Jaén como director artístico del Benidorm Fest.

La decisión de anunciar a los participantes esta misma semana la ha desvelado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, durante la presentación de la canción de RTVE para Eurovisión Junior 2025. Para conocer las canciones habrá que esperar un poco más y no será hasta el próximo 18 de diciembre cuando conozcamos al detalle las canciones y cada candidatura.