El Ateneo Mercantil de Valencia abre las celebraciones del centenario del Himno Regional La cita será este miércoles, a las 19 horas, y combinará historia, memoria y música en torno a una de las piezas más representativas de la identidad valenciana

Erika Manso Valencia Martes, 30 de septiembre 2025, 18:23

El Himno Regional de nuestra Comunitat cumple 100 años de historia. Debido a este gran hecho el Ateneo Mercantil de Valencia celebrará mañana, 1 de octubre, a las 19 horas un acto conmemorativo. La cita, que tendrá lugar en el emblemático teatro, combinará historia, memoria y música en torno a una de las piezas más representativas de la identidad valenciana.

Este Himno nació en la Exposición Regional de 1909, por encargo de Tomás Trenor, presidente del Ateneo Mercantil y promotor de aquel certamen. La música fue compuesta por José Serrano y la letra por Maximiliano Thous. Su éxito fue tal, que en 1925 los alcaldes de Castellón, Valencia y Alicante lo proclamaron Himno Regional, reconocimiento refrendado en 1984 por la Generalitat Valenciana en la Ley de Símbolos.

El programa conmemorativo arrancará con la inauguración de una exposición dedicada al maestro José Serrano, compositor del Himno, en la Sala Exposiciones del Ateneo. La muestra, que permanecerá abierta al público de forma gratuita hasta el 5 de octubre, incluirá muebles y objetos personales del músico valenciano, de esta manera se busca acercar a los visitantes a su faceta más íntima y personal.

Por otro lado, en el mismo teatro, se proyectará un documental histórico con imágenes de la proclamación oficial del Himno en 1925 en la Plaza de Toros de Valencia. Posteriormente, una mesa redonda reunirá al investigador Jesús Soldado, al periodista y cronista de la ciudad Paco Pérez Puche y a Roberto Loras, presidente de la M. I. Academia de la Música Valenciana, para reflexionar sobre la trascendencia cultural y social del compositor y de su obra.

La jornada culminará con la actuación de la Banda CIM Castellar-Oliveral, que interpretará varias composiciones de Serrano, donde se incluirá el propio Himno Regional, en un emotivo tributo a la música valenciana

Además, a este homenaje se le suma una gran evocación del Himno Regional el próximo domingo, 5 de octubre, en la Plaza de la Virgen a las 11.30 horas. Durante este acto Valencia viajará en el tiempo hasta el 16 de mayo de 1925 para revivir el día en el que el pueblo hizo suyo el Himno de la Exposición Regional. Acudirán más de 800 artistas, entre ellos, artistas independientes, coros o agrupaciones de folklore y Moros y Cristianos, que llenarán la plaza de la Virgen.

Con este acto, el Ateneo rinde homenaje a un legado musical que, cien años después, sigue siendo un símbolo vivo de la identidad y el orgullo del pueblo valenciano. Se tratará de un espectáculo gratuito, abierto a todos los públicos, que pretende rescatar la fuerza simbólica de aquel año y remarcar la importancia de un himno que hoy ha pasado a ser patrimonio de todo el pueblo valenciano.