Un espectáculo con música en directo y basado en Sorolla elegirá a las cortes de honor de las falleras mayores

Un espectáculo basado en la luz de Valencia para inaugurar el Roig Arena. La gala de elección de las cortes de honor de las falleras ... mayores de Valencia que se celebrará el próximo sábado a partir de las 19 horas en el nuevo pabellón incluirá música en directo y llevará por título LLUM. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha explicado en una rueda de prensa junto al director musical de la gala, Quique Montesinos, y el coreógrafo del espectáculo, Álvaro Cuenca, que el cambio al Roig Arena ha permitido «dar un salto cualitativo en la propuesta artística, a la altura de este gran edificio, pero sobre todo, al nivel de la emoción y el cariño con que queremos que el público reciba y abrace a la primera generación de falleras del Roig Arena». Ballester ha añadido que se han propuesto «elevar la gala a un nivel cultural tal que la ha convertido en ceremonia. Con toda la elegancia, con toda la importancia y con el mayor de los respetos y delicadeza que merecen las ilusiones y los sueños de 146 valencianas, nuestras candidatas».

Con el calificativo de «memorable», Ballester ha empezado a desgranar todo lo que se ha preparado para la elección del sábado. 'LLUM' es el lema de esta propuesta inspirada en Valencia y en uno de sus maestros de la pintura, el color y, por supuesto, la luz. Joaquín Sorolla y sus Visiones de España -encargo para la Hispanic Society de Nueva York- son el telón de fondo de esta puesta en escena donde las temperaturas de la luz solar y la gran paleta de colores que el sol dispone sobre el cielo de Valencia son protagonistas. Esta visión de Valencia inspira el espacio escénico diseñado por el arquitecto Nacho Fernández y construida en El Taller de Llongo con elementos de atrezzo fantásticos que salen de otro taller, el de Zeta, en la Ciudad Fallera.

'LLUM' es un homenaje plástico a nuestra mayor riqueza patrimonial: las fiestas centenarias del cap i casal. Y es que este año hay muchas efemérides que celebrar y por ello, este espectáculo estará cargado de sorpresas y homenajes. Este año se celebra el 775 aniversario de la Comunidad de Pescadores de El Palmar, fundado un 10 de septiembre de 1250, pero también conmemoramos el 700 aniversario de la fiesta grande del Corpus, el 400 aniversario de la fiesta de los Xiquets de Sant Vicent, el 600 aniversario de la finalización del Micalet, el 675 aniversario del nacimiento del Padre Jofré y el centenario de la Consagración del Himno Regional, que se celebró en la plaza de toros en mayo de 1925 bajo la batuta del propio maestro Serrano.

En esta ocasión, quien cogerá la batuta en el Roig Arena será el maestro Quique Montesinos, natural de Ibi y con una larga trayectoria. Montesinos es actualmente director titular de la Orquesta y Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Primitiva Xativina de Xàtiva y de la Agrupación Artístico Musical «El Trabajo» de Xixona, además de dirigir, desde 2024, la Banda Joven de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV). Montesinos llevará la batuta de la gala que este año, como principal novedad, será con toda la música en riguroso directo, interpretada por una banda sinfónica creada ad hoc para la ocasión por músicas y músicos valencianos que han querido sumarse al proyecto. A través de un llamamiento abierto a la Federación de Bandas de la Comunidad Valenciana, 65 miembros de diferentes bandas de la comarca de Valencia serán los encargados de interpretar el gran repertorio propuesto para este espectáculo único donde hay una alta presencia femenina.

En cuanto al repertorio musical, sonarán 20 partituras de diferentes compositores valencianos, entre otros, Óscar Navarro, Andrés Valero, Saul Gómez, el maestro Serrano o Adam Ferrero. Entre ellas, también la partitura de Mª Teresa Andrés Blasco, una compositora valenciana a reivindicar y destacar. Además, tras la memorable versión de El Fallero que Kike Soriano hizo para la Crida, se vuelve a contar con su talento para versionar una de las canciones de nuestro cantante más universal, Nino Bravo. Por ello, será el cantante Javi Reig quien, después de haber estado todo el verano triunfando con el musical homenaje a Nino Bravo en Madrid con sus compañeros de Melomans, se sume a este proyecto.

En palabras de Quique Montesinos, «el guión de 'LLUM' está escrito para llevar al espectador y a las candidatas a puntos de emoción muy concretos, y ahí es donde la música juega un papel clave». Montesinos ha destacado la gran selección musical «toda escrita por compositores valencianos, de nuestra tierra».

'LLUM' es color y pasión con Valencia como telón de fondo y por ello, también se ha querido contar con otro valenciano, Álvaro Cuenca, como coreógrafo de la elección. Junto a él, 11 bailarines profesionales valencianos darán luz a este espectáculo que combinará la danza contemporánea, clásica y acrobática con el pop o el streetdance. Y no solo eso, también estará presente la danza tradicional valenciana de la mano de Les Folies de Carcaixent. Con un vestuario del taller de Edgar Molina y con el maquillaje de Gemma Verdejo, 'LLUM' es una propuesta que quiere elevar la belleza artística a otro nivel.

Una apuesta tan ambiciosa necesitaba un cartel evocador. Para ello la luz solar y los trazos impresionistas del maestro de la luz, Joaquín Sorolla, han sido la base sobre la que Javi Valiente (The Revolution) ha puesto su personalísimo estilo. Javi no sólo firma el cartel, sino que ha desarrollado una imagen gráfica que estará presente en todo el espectáculo y en el diseño del programa.

Para completar el elenco de esta gran propuesta escénica, la voz del actor valenciano Dani Tatay que se convertirá por unas horas en un ilustre paisano, Joaquín Sorolla. Tatay, natural del barrio de Monteolivete, ha protagonizado musicales como «El Guardaespaldas» o «Dirty Dancing» y en el cine, lo hemos podido ver en «El Juego de las Llaves» y también en diferentes series de televisión. De hecho, actualmente protagoniza la serie de ficción diaria más exitosa de la televisión, «Sueños de Libertad» (Antena 3), junto a Natalia Sánchez. La voz de Dani Tatay se sumará a la de la periodista Paloma Insa, que nos transportará con su voz a un viaje donde la luz de Valencia es la protagonista.

Las 146 candidatas vivirán un momento único e inolvidable que será retransmitido por los medios de comunicación a través de una señal pool ofrecida por Junta Central Fallera, una señal que también podrán seguir las candidatas en el interior de la gran Sala Auditorio, un backstage de lujo para todas ellas. Además, el maravilloso entorno peatonal del Roig Arena permitirá disfrutar mucho más de las llegadas de las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor.