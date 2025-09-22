Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
Imagen gráfica del espectáculo del próximo fin de semana. AYTO. VALENCIA

Un espectáculo con música en directo y basado en Sorolla elegirá a las cortes de honor de las falleras mayores

La primera gala en el Roig Arena contará con intérpretes valencianos, empezará antes y tendrá una versión de una canción de Nino Bravo del compositor de El Fallero que se escuchó en la Crida

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:06

Un espectáculo basado en la luz de Valencia para inaugurar el Roig Arena. La gala de elección de las cortes de honor de las falleras ... mayores de Valencia que se celebrará el próximo sábado a partir de las 19 horas en el nuevo pabellón incluirá música en directo y llevará por título LLUM. El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha explicado en una rueda de prensa junto al director musical de la gala, Quique Montesinos, y el coreógrafo del espectáculo, Álvaro Cuenca, que el cambio al Roig Arena ha permitido «dar un salto cualitativo en la propuesta artística, a la altura de este gran edificio, pero sobre todo, al nivel de la emoción y el cariño con que queremos que el público reciba y abrace a la primera generación de falleras del Roig Arena». Ballester ha añadido que se han propuesto «elevar la gala a un nivel cultural tal que la ha convertido en ceremonia. Con toda la elegancia, con toda la importancia y con el mayor de los respetos y delicadeza que merecen las ilusiones y los sueños de 146 valencianas, nuestras candidatas».

