Les Arts estrena la ópera de Verdi precursora de 'La traviata'

El Giuseppe Verdi más íntimo y romántico llega al Palau de les Arts el miércoles 10 de diciembre. El auditorio asentado en el Jardín del ... Turia estrena la ópera 'Luisa Miller' bajo la dirección musical de Sir Mark Elder y con producción de Valentina Carrasco. En su presentación, el director artístico del espacio, Jesús Iglesias Noriega, ha destacado la elección de esta obra, que llevaba desde 2008 sin escucharse en Valancia, con la que el compositor italiano se adentra en su faceta más humana y psicológica, que culminará con su célebre 'La traviata'.

'Luisa Miller' supone también el debut operístico de Sir Mark Elder con la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV). El británico, del mismo modo, dirige este título en versión escenificada. Batuta incontestable en el repertorio verdiano, Elder ha avanzado que la obra del italiano será también uno de los pilares en su etapa como titular de Les Arts.

Según Sir Mark Elder, con 'Luisa Miller', Verdi se aleja de la monumentalidad de sus obras anteriores para adentrarse en un universo más íntimo y personal, que le exige colores que no había necesitado hasta la fecha. Y, en ese sentido, destaca su excepcional calidad musical, con momentos como el aria del tenor 'Quando le sere al placido': «El público lo recordará para siempre».

La ópera 'Luisa Miller' será la tercera nueva producción que Les Arts estrene dentro de las celebraciones de su XX aniversario. El montaje, coproducido con el Maggio Musicale Fiorentino, tiene el sello de Valentina Carrasco, cuya irrupción en la escena operística ha sido muy celebrada por sus propuestas innovadoras y disruptivas, con galardones como el Premio Abbiati de la crítica italiana.

La 'regista' argentina traslada la acción a una fábrica de muñecas de principios del siglo XX como escenario en el que tratar uno de los dramas que Verdi aborda de forma magistral: el conflicto paternofilial. «Dos padres que aman posesivamente a sus hijos les causarán la muerte: Walter a través de su ambición, Miller mediante una concepción pacata de la virtud», resume Valentina Carrasco.

Su puesta en escena, con escenografía de Carles Berga, vestuario de Luciana Gutman e iluminación de Antonio Castro, denuncia la rigidez de roles sociales y el imperio de los intereses en la burguesía de la sociedad industrial. «El contexto de una fábrica, con su propietario y sus trabajadores, nos ofrece un marco social conveniente para la obra, lo importante a nivel dramatúrgico es lo que se produce en esa fábrica: muñecos. Walter, en su imperio industrial, ha creado un muñeco a la imagen de sus deseos y otro tanto cree haber hecho con Rodolfo. Miller contribuye a la fabricación de niñas ingenuas y de una bondad ideal, que quisiera poseer para siempre, como a su pequeña Luisa», explica Valentina Carrasco.

Les Arts reúne en 'Luisa Miller' a las principales voces verdianas del momento, entre las que destaca el nuevo 'tenor de tenores, Freddie De Tommaso. En su primera actuación en Valencia, el británico debuta en el papel de Rodolfo, uno de los más desafiantes de su cuerda y que, después de este recital, cantará en Viena. Mariangela Sicilia también ha escogido Les Arts para presentar el exigente papel de 'Luisa Miller'. La soprano calabresa, que sobresale por su fuerza dramática, técnica y versatilidad, es una de las voces del momento, con incursiones desde Mozart y Rossini hasta Puccini y Verdi, además de la ópera barroca y francesa.

El emergente barítono Germán Enrique Alcántara encarna a Miller en su primera actuación en València, mientras que el prestigioso bajo Alex Esposito, uno de los favoritos de la Sala Principal, da vida a Il conte di Walter. Gianluca Buratto, otro de los artistas internacionales estrechamente vinculado a Les Arts, es Wurm. Completa el sexteto principal la mezzosoprano rusa Maria Barakova (Federica). Les Arts estrenará la ópera 'Luisa Miller' el 10 de diciembre, con funciones adicionales los días 13, 17, 20 y 22. Las entradas para la ópera de Verdi se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro.