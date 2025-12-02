Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Decorado de la Ópera 'Luisa Miller' en el Palau de les Arts Reina Sofía Jesús Signes

Verdi y la ópera de 300 muñecas que buscan el taquillazo en Les Arts

'Luisa Miller', que se estrena el 10 de diciembre, pone en el escenario un centenar de artistas en una puesta de escena tenebrista

Rosana Ferrando

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:58

Al entrar en el escenario del Palau de les Arts, lo primero que se escucha no es el ruido que se esperaría del primer gran ... ensayo de una ópera de Verdi. En lugar de ello, hay un silencio tenso y una docena de técnicos vestidos de negro que se mueven entre mesas, vigas que parecen de metal y muros de ladrillo, que, al tocarlos, revelan su verdadera naturaleza: cartón piedra trabajado con un mimo casi escultórico. Sin embargo, lo verdaderamente estrambótico para una producción artística de ese tipo son las muñecas: están repartidas de forma milimétrica en los tableros de trabajo y colgadas del techo. Juntas suman 300. Además de esas, han desmembrado a muchas otras para conseguir 200 partes, sobre todo extremidades, que se encuentran por doquier. Un atrezo digno de película de terror, pero que realmente pertenece a la escenografía del libreto de 'Luisa Miller', una ópera que convertirá el Palau en una fábrica de muñecas.

