Sir Mark Elder abre con Mahler la temporada sinfónica más potente de Les Arts

«Lujo y desafío». Son los dos términos con los que esta mañana se ha descrito la temporada sinfónica de Les Arts que este jueves ... en el Palau de Les Arts abre la Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV) bajo la batuta de su flamante director, Sir Mark Elder, el responsable musical de la formación orquestal desde el pasado septiembre. Un programa potente para una temporada de aniversarios y de estrenos.

El viernes el estreno de Sir Mark Elder llegará al Auditori de Castelló, donde compartirá podio con «ilustres» batutas invitadas como Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Philippe Jordan, Fabio Luisi y Gustavo Gimeno. Ofrecerán un programa «muy exigente y de gran belleza» que incluye piezas poco o incluso nunca antes interpretadas en Valencia.

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha presentado hoy junto con a Sir Mark Elder, que inicia esta temporada su periodo como director musical de la institución, las propuestas de la OCV en el XX aniversario de su constitución, con algunas de las obras que constituyen un verdadero desafío de Beethoven, Berlioz, Brahms, Bruckner, Mahler, Sibelius y Stravinsky en la que será su temporada sinfónica «más potente».

Al respecto, Iglesias Noriega ha resaltado «la calidad» de este ciclo «único» en España ya que si bien muchos de estas grandes batutas internacionales han venido con sus orquestas, no se han puesto al frente de una formación española, lo que constituye «un lujo que la OCV y Valencia deben aprovechar. Siempre digo que en España se gasta mucho y se invierte poco», ha lamentado.

El maestro británico ha destacado la importancia para una orquesta de tener la oportunidad de hacer grandes conciertos tanto para su salud «física, moral, pero también para su identidad. La programación es muy interesante para el público y también para la orquesta porque les desafía a cambiar su perspectiva de quiénes son, hace falta ser muy virtuoso para ser una orquesta de teatro, pero este programa sinfónico es muy exigente», ha apuntado.

Ha resaltado que la composición de la Orquesta es «bastante inusual», con grandes músicos, de distinta procedencia y formación, lo que supone que tienen «distintos estilos» y su objetivo es «crear armonía, unidad y una actitud adecuada para poder abordar estas grandes piezas del programa». Ha advertido de que «el gran reto es que la Orquesta sepa inmediatamente cómo tocar distintos tipos de música, que sean camaleónicos».

El director musical de Les Arts protagoniza dos programas de envergadura esta temporada que se incia con dos obras capitales del repertorio sinfónico centroeuropeo: la grandiosa 'Sinfonía Pragla' de Mozart y la monumental 'Das Lied von der Erde' de Mahler, con dos solitas de primer nivel como son Sasha Cooke y David Butt Philipp. «Mahler es estupenda para desarrollar a las orquestas, porque es muy exigente, técnicamente físicamente y musicalmente», ha señalado.

Para su segundo concierto, en febrero de 2026, propone 'L'enfance du Christ': el imponente oratorio para solistas, coro, orquesta y órgano de Hector Berlioz, en el que la belleza de su música sublima el conmovedor relato de los primeros años de vida de Jesús de Nazaret, con las voces de la mezzo Katie Lindsey y los bajo-barítonos Gordon Bintner y William Thomas, junto al Cor de la Generalitat Valenciana. «Es una obra reflexiva, a pequeña escala, tierna, íntima, conmomedora, muy fácil de escuchar y que siempre sorprende», ha resaltado.

Por su parte, el 12 de noviembre será una de las fechas a señalar para los melómanos con el debut con la OCV de una de las grandes leyendas de la dirección, Sir John Eliot Gardiner, figura indiscutible en la música antigua y barroca que sobresale también por sus incursiones en la órbita del romanticismo como demostrará en una propuesta con la 'Quinta' de Sibelius y la 'Sexta' de Dvorák.

Después de su apoteósico 'Requiem' de Verdi en 2021, Daniele Gatti, nombre de referencia dentro de la tradición italiana, regresará a Les Arts con otro formidable reto, dirigir la integral sinfónica de Johannes Brahms con la OCV que repartirá en sendos conciertos los días 18 y 20 de noviembre en Valencia y el 19 y 21 en Castellón de la Plana.

El retorno de Fabio Luisi en diciembre es otra de las citas más esperadas de 'Les Arts és Simfònic'. Tras su colosal monográfico de Strauss, el maestro genovés se adentra en uno de los grandes sinfonistas del siglo XX, Anton Bruckner, con la versión original de la 'Octava', una de las partituras más comprometidas del repertorio, que ofrecerá en Valencia (18) y Castellón de la Plana (19).

La Orquestra de la Comunitat Valenciana comienza 2026 con la esperada visita de uno de los directores más respetados y actual titular de la Staatsoper de Viena, Philippe Jordan, que ofrecerá el 3 de enero un estimulante concierto con el que celebrar el inicio del nuevo año en Les Arts con la vibrante 'Sinfonía Haffner', de Mozart y la 'Quinta' de Mahler, pieza inédita para la formación de Les Arts.

El maestro ruso afincado en Finlandia Dima Slobodeniouk dedica su primer concierto con la OCV a Jean Sibelius con su exuberante 'Primera sinfonía' y el elegíaco 'El cisne de Tuonela' que conectará con el estremecedor 'Concierto para violonchelo' de Elgar con el chelista español Pablo Ferrández. El concierto tendrá lugar el 5 de marzo en Les Arts y el día 6 en Castelló de La Plana.

Por su parte, Javier Perianes y la Orquestra de la Comunitat Valenciana prometen en mayo uno de los puntos álgidos de la programación tras poner en pie al Auditorio Nacional de Madrid con su integral de conciertos para piano de Beethoven, gesta que repetirán ahora en un doble concierto los días 14 y 15 de mayo en València y el 16 y 17 en Castelló de La Plana.

Como clausura de la temporada sinfónica, Gustavo Gimeno aúna, el 18 de junio en el Auditori, la fascinación de Ravel por lo español, en 'Rapsodie espagnole', con el folklore de las 'Siete canciones populares españolas' de Falla en la voz de Marianne Crebassa, en el 150 aniversario del nacimiento del compositor español. Gimeno dedicará la segunda parte de la velada a 'El pájaro de fuego' de Stravinsky.