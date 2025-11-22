Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Palacio de Comunicaciones, donde se expondrán las obras de Sorolla cedidas por la Hispanic Society. JL BORT

El Museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia, en punto muerto

La paralización cautelar de la rehabilitación del Palacio de Comunicaciones acordada por un tribunal demora un proyecto del que también está pendiente firmar el contrato de cesión de las obras de la Hispanic a la Generalitat

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

Cuando a finales de julio se escenificó en el Palau de la Generalitat la firma del convenio con la Hispanic Society para crear la sede ... de esta institución en Europa y la creación de un espacio temático de Joaquín Sorolla, parecía que el proyecto había adquirido una imparable velocidad de crucero. Cuatro meses después, lo cierto es que la iniciativa que se debe ejecutar en el Palacio de Comunicaciones, el antiguo edificio de Correos, se ha encontrado con dos obstáculos que la han dejado en punto muerto. Gráficamente y de forma sencilla se podría explicar como el que se ha marcado unos plazos para llegar a un punto y se topa con un semáforo en rojo con el que no contaba y del que tampoco sabe cuándo cambiará a verde.

