El Museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia, en punto muerto

Cuando a finales de julio se escenificó en el Palau de la Generalitat la firma del convenio con la Hispanic Society para crear la sede ... de esta institución en Europa y la creación de un espacio temático de Joaquín Sorolla, parecía que el proyecto había adquirido una imparable velocidad de crucero. Cuatro meses después, lo cierto es que la iniciativa que se debe ejecutar en el Palacio de Comunicaciones, el antiguo edificio de Correos, se ha encontrado con dos obstáculos que la han dejado en punto muerto. Gráficamente y de forma sencilla se podría explicar como el que se ha marcado unos plazos para llegar a un punto y se topa con un semáforo en rojo con el que no contaba y del que tampoco sabe cuándo cambiará a verde.

Así está el desembarco de Sorolla en el centro de Valencia después de la paralización cautelar del proceso de adjudicación del primer contrato de rehabilitación del edificio: el de la redacción del proyecto y la dirección de obra, que ascendía según la licitación a algo menos de dos millones de euros. Y así se halla también porque en el texto que se publicó en el DOCV tras el acuerdo con la Hispanic aparecía un primer catálogo de obras que iban a llegar a la ciudad desde Nueva York y lo cierto es que ahora mismo tampoco hay un plazo concreto para que esto ocurra. En el acto institucional de julio se anunció que las primeras piezas empezarían a aterrizar tras el verano, pero a día de hoy no se ha firmado el contrato necesario para que estas salgan de Estados Unidos rumbo a Europa.

El museo de Sorolla en Valencia, de este modo, se halla a la espera de que se resuelva la vía administrativa iniciada tras el recurso del Colegio de Arquitectos, y de esta firma que quizás se haya visto retrasada por la evidente inestabilidad política en la que está sumido en las últimas semanas el Gobierno autonómico. ¿Y cuándo se resolverán los dos procedimientos que permitan retomar el proyecto? Eso a día de hoy nadie lo sabe. Lo único cierto es que la rehabilitación de Palacio de Comunicaciones para convertirla en un centro de exposiciones y el acuerdo con la Hispanic son dos medidas a las que se les han puesto sólidos cimientos. Si Pérez Llorca o un futuro presidente de la Generalitat tras unas elecciones quiere echarlo abajo, deberá dar varios pasos al frente y negociarlo.

Por ejemplo, que no se haya firmado el contrato de la cesión de obras con la Hispanic no quiere decir que se hayan dejado de dar pasos. Cabe recordar que una comitiva estuvo en Nueva York a finales de octubre, con motivo de una gala organizada por la institución americana. María José Catalá, alcaldesa de Valencia, encabezó una expedición de la que también formó parte la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y los concejales del Ayuntamiento de la capital del Turia José Luis Moreno (Cultura) y Paula Llobet (Cultura). Tébar aprovechó el desplazamiento al otro lado del Atlántico para supervisar las piezas, algunas de las cuales serán restauradas en la Comunitat. Queda por rubricar formalmente ese préstamo para que las obras sean trasladadas.

Y respecto al recurso del Col.legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana (COACV) ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, pues depende del tiempo que tarde este organismo en resolver, pero no sólo de eso. Está claro que la paralización cautelar que se dio a conocer este jueves supone un frenazo. El retraso que suponga este obstáculo será mayor o menor, en función del fallo: más allá de cuando llegue, está claro que gravará menos al proyecto si se estima que la licitación de la Generalitat es válida tal cual se realizó. Pero si considera lo contrario, habrá que ver si el dictamen es modificar sólo alguna de las cláusulas o considera que es preciso reiniciar el procedimiento.