Urgente La Justicia francesa condena a 5 años de prisión a Sarkozy en el caso de financiación libia de su campaña de 2007
Blanca Pons Sorolla, a la derecha, observa el momento de la firma del convenio entrtre la Generalitat y la Hispanic Society of America. EFE/BIEL ARIÑO

El museo de Sorolla comienza a ser una realidad con una fundación capitaneada por la bisnieta del artista a la que se suma la Diputación

La firma londinense de arte Colnaghi augura que Valencia se convertirá en un referente cultural y prevé un «impacto positivo» en el turismo

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:27

Blanca Pons Sorolla, bisnieta del pintor valenciano, será la máxima responsable a la hora de decidir qué obras del artista cruzan el Atlántico, desde la ... Hispanic Society of America (HSA) para exponerlas en el espacio museístico que se abrirá al público en el antiguo edificio de Correos. Esto debe suceder a lo largo del próximo año, aunque en el acto en el que se formalizó el acuerdo con la firma del convenio entre la sociedad de Nueva York y la Generalitat se informó de que las primeras composiciones deben llegar a la ciudad en octubre.

