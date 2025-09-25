El museo de Sorolla comienza a ser una realidad con una fundación capitaneada por la bisnieta del artista a la que se suma la Diputación

Blanca Pons Sorolla, bisnieta del pintor valenciano, será la máxima responsable a la hora de decidir qué obras del artista cruzan el Atlántico, desde la ... Hispanic Society of America (HSA) para exponerlas en el espacio museístico que se abrirá al público en el antiguo edificio de Correos. Esto debe suceder a lo largo del próximo año, aunque en el acto en el que se formalizó el acuerdo con la firma del convenio entre la sociedad de Nueva York y la Generalitat se informó de que las primeras composiciones deben llegar a la ciudad en octubre.

De momento, lo que se conoce es un inventario provisional de las obras que la HSA pondra a disposición de la nueva Fundación que gestionará el recinto, que funcionará con el nombre de Generalitat Valenciana- Hispanic Society of América-Colección Sorolla. Poco a poco se van conociendo detalles de ese proyecto, y de esa Fundación, participada por Generalitat, Hispanic Society y Ayuntamiento, y a la que se suma la Diputación de Valencia.

El acuerdo ha sido publicado este jueves en el DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) e incluye los planos de cómo se disptribuirá el nuevo espacio museístico de la Plaza del Ayuntamiento, de más de 3.400 metros cuadrados, y con capacidad de albergar otras muestras temporales y conciertos. Además está ese inventario de las obras, que serán elegidas por Blanca Pons Sorolla, bisnieta del pintor y expera en su obra, en calidad de directora artística de la Fundación. El día de la firma del acuerdo se estimó que a Valencia llegarán 220 obras del pintor o relacionadas con él que obran en poder de la HSA.

La Fundación se encargará, junto con la Generalitat, de la dirección del nuevo espacio en el Palacio de Comunicación, una vez haya sido adecuado para que las obras se muestren en condiciones de temperatura, humedad y seguridad. El siguiente paso que se debe dar en las próximas semanas es adjudicar la redacción de este proyecto, que se debe ejecutar en el primer semestre de 2026.

De forma paralela, se contratará a un operador autorizado, que será Light Art Exhibitions, para organizar el espacio como un museo de primer nivel, incluyendo el diseño e instalación de exposiciones, la programación cultural (conferencias, exposiciones, conciertos), la gestión de la venta de entradas, el diseño y el mantenimiento del sitio web, la supervisión del mantenimiento y la seguridad, el funcionamiento de una tienda y de una cafetería. Esta empresa deberá ingresar a la Fundación el importe íntegro de la gestión de la venta de entradas.

Sin que haya abierto el nuevo museo dedicado a Joaquín Sorolla, el proyecto ya tiene una estimación de retorno que invita al optimismo. La firma de arte Colnaghi estima que el impacto de la Colección Sorolla Valencia asegura un impacto positivo en el ámbito económico y turístico. La empresa londinense señala que la ubicación de la sede europea de The Hispanic Society en Valencia coloca a la ciudad como un referente cultural internacional, potencia su oferta turística, y asegura un impacto positivo a largo plazo en el ámbito económico y turístico. Así, en comparación con otros ejemplos internacionales, dicho análisis concluye que «el canon propuesto destaca por su relación calidad-precio, proporcionando a València acceso exclusivo a una de las colecciones más valiosas del arte español y al prestigio de una marca histórica».