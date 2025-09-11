Sorolla, abierto (en Valencia) por obras (en Madrid): llega a Bancaja la gran exposición del otoño

Cerrado por obras el Museo Sorolla de Madrid, abierta en Valencia la posibilidad de disfrutar en su ciudad natal de algunas de sus obras maestras, ... que se exhiben en la capital de España. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de obras maestras del pintor valenciano más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, clausurado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. En un comunicado, la entidad explica que «esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición».

Ampliar 'La siesta' y 'El baño del caballo', dos obras que se podrán ver también en la exposición.

De la necesidad, virtud en consecuencia. O de cómo convertir un acontecimiento en principio negativo en su contrario, para beneficio del público valenciano: la muestra 'Sorolla. Obras maestras del Museo Sorolla', producida por la Fundación Bancaja, el Ministerio de Cultura, el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, presentará en Valencia «de forma extraordinaria una selección escogida de las obras maestras de la casa-museo del artista, cuya cantidad y relevancia convierten en hito su exhibición conjunta fuera de su espacio habitual». No se trata por lo tanto de cualquier exposición: la que se exhibirá hasta el 8 de febrero en el impresionante caserón de la plaza Tetuán estará integrada por 60 obras, de las que 59 viajarán de Madrid a Valencia «para un proyecto que permitirá recorrer la vida y la obra de Sorolla a través de las obras más destacadas de la colección de pintura del Museo Sorolla y de la Fundación Museo Sorolla», añade la Fundación.

¿De qué piezas hablamos cuando se alude a la condición de obras maestras de este arsenal que viajará desde Madrid? A piezas de caza mayor en la producción de Sorolla. Lienzos tan emblemáticos como 'Paseo a la orilla del mar', 'El baño del caballo' o 'La siesta', «no expuestas con anterioridad en la extensa trayectoria de muestras monográficas de Joaquín Sorolla realizadas por la Fundación Bancaja en su sede en Valencia», como subraya la entidad, que plantea una sugerente propuesta: «El nutrido y relevante conjunto de obras de la casa-museo dialogará en la sala con el lienzo '¡Triste herencia!', de la colección de la Fundación Bancaja, con el que Sorolla ganó el Grand Prix en la Exposición Universal de 1900 en París y con el que alcanzó su consagración internacional».

Comisariada por el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, la exposición se articulará en diferentes secciones que abordarán sus primeros años de formación en Valencia e Italia; la afirmación de su personalidad artística en Madrid con la llegada de los reconocimientos nacionales e internacionales; su maestría en el género del retrato con lienzos de ámbito familiar; la iconografía del mar tan relevante en su producción artística con obras emblemáticas que conservó en su poder; su intimista pintura de jardines; su crónica plástica de la España de su tiempo con tipos y paisajes de la época; y su estancia en la Cala de San Vicente (Pollença, Mallorca) en 1919, en el que fue su último viaje para pintar el Mediterráneo antes de su muerte. Su muerte física, habrá que añadir: en realidad, su legado permanece muy vivo, como lo prueba la extraordinaria acogida que reciben las exposiciones en torno a su ingente producción, la reputación de que goza en el imaginario valenciano, su condición de tótem de nuestra identidad y cultura... Y también felices coincidencias como la que este otoño traerá de vuelta a la ciudad donde nació algunas de las mejores creaciones que dejó su inagotable ingenio.