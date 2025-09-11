Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Paseo a la orilla del mar', una de las obras de Sorolla que se podrán ver en Valencia

Sorolla, abierto (en Valencia) por obras (en Madrid): llega a Bancaja la gran exposición del otoño

La Fundación exhibirá en su sede valenciana las obras maestras del pintor que no se pueden visitar en su museo madrileño, cerrado por reforma

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:00

Cerrado por obras el Museo Sorolla de Madrid, abierta en Valencia la posibilidad de disfrutar en su ciudad natal de algunas de sus obras maestras, ... que se exhiben en la capital de España. La Fundación Bancaja se convertirá a partir del 3 de octubre en sede temporal de obras maestras del pintor valenciano más representativas de la colección del Museo Sorolla en Madrid, clausurado al público mientras se desarrollan sus obras de ampliación y rehabilitación. En un comunicado, la entidad explica que «esta circunstancia excepcional del cierre del museo ha permitido reunir un conjunto de obras que difícilmente pueden prestarse todas juntas para una misma exposición».

