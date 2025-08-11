Morante de la Puebla abandona el hospital el mismo día de la cogida El cirujano Pedro Gil calificó la cornada como grave y recomendó un reposo de 15 o 20 días al torero

Redacción Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 12:25 Comenta Compartir

Morante de la Puebla del Río abandonó la clínica donde había sido ingresado sin seguir los consejos médicos. «Lo conveniente sería un reposo de 15 a 20 días», ha afirmado el cirujano Pedro Gil en declaraciones a Gonzalo Bienvenida en el programa «El Séptimo Toro» de Radio Intereconomía y que recoge la revista Aplausos. El diestro sevillano fue atendido en la enfermería de la propia plaza de Pontevedra tras cornearle un toro de Gracigrande mientras lo pasaba de muleta.

La cornada fue calificada de grave por el propio doctor Pedro Gil quien explicó ante los micrófonos de la emisora madrileña en la noche del mismo día que el maestro «se mostró muy tranquilo, sonriente y sereno en todo momento. Un comportamiento ejemplar en la enfermería».

Tras ser operado de una cornada de dos trayectorias, continua la información de Gonzalo Bienvenida, el diestro fue derivado al hospital Quirón de la ciudad gallega. Sin embargo, el entorno del torero decidió que no pasara la noche hospitalizado: «El riesgo de infección es alto, por ese motivo le habíamos ingresado en el hospital, pero su acompañante sanitario -su apoderado Pedro Jorge Marques- insistió en que no se quedara a pasar la noche en el hospital. El pronóstico es grave por ese riesgo de infección y porque la trayectoria más profunda llega al abductor, lo cual puede dar complicaciones»,. Además, añadió que si esta trayectoria «hubiera sido más ascendente, habría llegado a la femoral».

Con respecto a los plazos de recuperación no hay fechas concretas, según las mismas fuentes: «con los toreros nunca se sabe, lo conveniente sería un reposo de 15 a 20 días, pero en estos casos los médicos pensamos en un tiempo de baja y los toreros siempre cumplen».