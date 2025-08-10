Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un momento del paseíllo en la plaza de toros de Marbella. Arenal Marbella Toros

El toreo se rearma en la noche marbellí

Morante, Juan Ortega y Aguado, tres artistas en modo arrebato | No hubo decepción: los peligrosos precedentes y el feliz desenlace de un cartel de máxima expectación

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:14

Marbella ha sido el último, vale también decir el penúltimo, aldabonazo del revival taurino que gozamos. Llenazo de los de no hay billetes. Llenazo ... en la plaza, en los restaurantes, en los accesos. Los toros han vuelto al centro del interés social. No es definitivo, no se confíen, pero visto de donde veníamos es un hito que celebrar, una gozada que nos estábamos mereciendo. Tampoco caigan en la tentación de ponerle sordina por tratarse de una plaza de las llamadas turísticas, al contrario, el detalle mide el calado social del resurgimiento. En realidad, es un punto y seguido a lo que venía sucediendo en las principales ferias, desde Santander al Puerto, de Sevilla a Madrid.

