El bipartidismo tensa (felizmente) el toreo

Y 111 valientes más

Felizmente el toreo no acaba con Morante y Roca. Sería catastrófico. Tras ellos se aprietan una serie de nombres que le dan consistencia a la pirámide. Junto a los más veteranos, desde Manzanares y Talavante pasando por los Luque, Perera… capaces en una tarde de inspiración de darles replica directa a los dos gallos del momento, aparecen nombres como Ortega y Aguado, dotados de cualidades para torear como los ángeles aunque lejos (por ahora) de la continuidad y el nervio competitivo que exige el liderato y una pléyade de jóvenes con cuajo y ambición como Borja Jiménez, Tomás Rufo, Galván, Navalón, Fortes, De Miranda o los más jóvenes todavía como Víctor Hernández o el recién alternativado Marco Pérez, todos con condiciones para resistir y crecer en la tensión de las temporadas que ya se sabe que el triunfo no es cuestión de una tarde. Naturalmente que la lista no se acaba con ellos, entre los ciento once matadores de alternativa que ya han toreado esta temporada en las plazas españolas y francesas puede saltar en cualquier tarde «el fenómeno» que les de réplica. El toreo es un misterio en el que las profecías son apuestas directas al equivoco.