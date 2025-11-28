El malestar con la Generalitat aumenta: los gestores culturales valencianos denuncian el desprecio al sector

El sector de las artes escénicas de la Comunitat sigue mostrando su malestar con la gestión del sector cultural por parte de las instituciones autonómicas. ... Ahora es Gestió Cultural, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, quienes alzan la voz por «el menosprecio que se hace de su criterio a la hora de confeccionar programas tan importantes como el del Circuit Cultural Valenciano (CCV)», en el que la asociación profesional que cuenta con la mayoría de los gestores del circuito «no han tenido ni voz ni voto», según un comunicado de Gestió Cultural.

«Este hecho tuvo su último episodio en el encuentro profesional que organizaron el Instituto Valenciano de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias el pasado jueves en Chulilla (Los Serranos), donde no se permitió a los profesionales de la gestión cultural hacer uso de la palabra, lo que provocó que éstos abandonaran la sala donde se celebraba el encuentro», añade el escrito.

Antes de este incidente se celebraron dos mesas redondas donde no se dio la posibilidad de realizar preguntas ni dar opiniones a los asistentes. Además se programaron actuaciones musicales que provocó que se dilatara la jornada de trabajo, según las mismas fuentes. Finalmente, se realizó una breve presentación de las novedades del Circuit Cultural para el próximo año, donde también se abordaron temas tan relevantes como la composición del catálogo de compañías y grupos profesionales con los que podrán contar los gestores culturales para sus municipios. Además, se anunció que la convocatoria para que las poblaciones se adhieran al CCV en 2026 será publicada el próximo mes de abril, «lo que supondrá que se vuelva a repetir que las resoluciones de las ayudas no lleguen a los municipios hasta el mes de julio y por lo tanto no se podrá programar hasta el mes de septiembre».

Este anuncio realizado en el encuentro por el subdirector general del IVC, Ignacio Prieto, «generó la inquietud y la lógica preocupación de los profesionales asistentes, sin que se pudiera tratar el tema ni poder aportar la opinión de los gestores porque como anunció la organización «no era posible dar la palabra porque había otros actos programados», lo que provocó la consecuente protesta de la mayoría de los asistentes y el abandono del acto», según el comunicado.

Desde Gestió Cultural se quiere mostrar el «total rechazo» a esta manera de proceder del Institut Valencià de Cultura y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que impidieron «la libre expresión de los profesionales y el intercambio de ideas que no persigue otra cosa que mejorar un proyecto que a día de hoy tiene muchos defectos de gestión y que lastra las programaciones culturales y las contrataciones de los espectáculos en los municipios valencianos.»