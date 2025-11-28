Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gestores culturales. lp

El malestar con la Generalitat aumenta: los gestores culturales valencianos denuncian el desprecio al sector

Lamentan «el total rechazo» del proceder del Institut Valencià de Cultura

R. C.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:00

El sector de las artes escénicas de la Comunitat sigue mostrando su malestar con la gestión del sector cultural por parte de las instituciones autonómicas. ... Ahora es Gestió Cultural, la Asociación Valenciana de Profesionales de la Cultura, quienes alzan la voz por «el menosprecio que se hace de su criterio a la hora de confeccionar programas tan importantes como el del Circuit Cultural Valenciano (CCV)», en el que la asociación profesional que cuenta con la mayoría de los gestores del circuito «no han tenido ni voz ni voto», según un comunicado de Gestió Cultural.

