«'L'Alqueria' me cambió la vida»

Qué bajón!». Es la segunda reacción –la primera es la de contestar el teléfono– de Claudia Pinto, una de las personas que ha dirigido en ' ... L'Alqueria Blanca', cuando se le llama para participar en este reportaje. El artículo que no se concibe sino como una proclama que pueden lanzar miles de valencianos: «'L'Alqueria nos cambió la vida». La serie costumbrista de los años 60 se despide este domingo por la noche (21:15 horas, À Punt) después de 18 años y de 481 capítulos.

Pareció morir con el cierre de Canal 9 y resurgió como el Ave Fénix con À Punt. «¿Por qué no va a volver en el futuro? Ya lo hizo una vez», recalca Paco Sarro, que encarnó a Ferri. «Pues eso pensamos muchos, que si se vuelven a dar unas condiciones, es posible que algún día regrese», refuerza Claudia Pinto, mostrando más un deseo que una certeza.

Lo único que es 100% veraz es que muchos valencianos se agolparon en torno a la pequeña pantalla para seguir 'L'Alqueria Blanca'. «Ha habido gente que ha crecido viendo la serie con sus padres, y ahora la han seguido con sus hijos al lado», indica Claudia Pinto. Era tema de conversación en el café de los lunes por la mañana, como los partidos de fútbol. Y cambió vidas, especialmente en las personas que la han elaborado. La directora, que ha ganado un Goya tras 'L'Alqueria'; los actores Miguel Barberá y Nani Jiménez, que formaron una familia a raíz de participar en la serie; el también intérprete Paco Sarro; o José Vicente Buils, colaborador con el departamento de atrezzo, son sólo cuatro ejemplos.

Miguel Barberá y Nani Jiménez Actores «Fue un flechazo. Nos conocimos en el casting y fluyó desde el principio»

El pilotari Jaume Pedreguer y Asun Falcó son dos de los personajes más queridos de 'L'Alqueria Blanca'. Puede que en ello contribuyeran los actores que los encarnaron, que interpretaron el papel como si estuvieran en la vida real... o es que ahí estaban. Miguel Barberá y Nani Jiménez conectaron enseguida, ese feeling cautivó al público y ellos acabaron formando una familia que perdura cerca de dos décadas después alejada de los focos.

«Nos quedamos con el recuerdo maravilloso de la etapa en la que nos conocimos y de vivir aquella experiencia juntos», subraya Miguel Barberá. Relatan que llegaron al casting cada uno por su lado. Sólo compartían representante, que les instó a quedar a tomar un café para preparar la prueba. Quizás sabía la situación personal que atravesaba Nani Jiménez: «Yo venía de Barcelona y necesitaba un cambio. No estaba contenta y no soy valenciano parlante, así que iba con pocas expectativas». Pero conectaron. ¡Y vaya si conectaron!

«Miguel me cayó bien desde el principio. Es una persona muy social. Habíamos quedado para preparar el personaje y acabamos contándonos nuestra vida», recuerda Nani Jiménez. «Para mí, en cuanto la vi pensé; 'Esta chica es para mí'. Fue un flechazo, nos conocimos en ese casting y todo fluyó desde el principio», constata Miguel Barberá.

Cuando Nani abandonaba la prueba, alguien le llamó a gritos. Era Santiago Pumarola, primer director de 'L'Alqueria Blanca': «Si te diéramos el papel, ¿tú tendrías problema en hablar en valenciano?». No lo tuvo. Asun cautivó a Jaume y al resto de telespectadores que se engancharon a la serie. Nani y Miguel, fuera de los focos, desarrollaron su proyecto de vida. Él se dedica al retoque fotográfico, a lo que se formó entre y rodaje y otro, y ella, al sector de la moda. «La vida de actor es muy difícil de compaginar cuando quieres formar una familia (añadan, 'en la vida real')».

Claudia Pinto Directora «En esa etapa acumulé experiencia que me sirvió para lograr el Goya»

Claudia Pinto, Goya a la Mejor Película Documental de 2024 por 'Mientras seas tu, el aquí y ahora de Carme Elías', es quizás uno de los máximos exponentes del éxito profesional a raíz de 'L'Alquería Blanca'. «No creo que guarde una relación directa, pero sí considero el galardón como un reconocimiento a la experiencia que acumulas en toda la trayectoria, en esa y otras etapas», señala la directora, que se puso detrás de las cámaras desde la segunda temporada y se reenganchó cuando la serie volvió en 2019.

«Fue un momento muy emotivo. La serie empieza con el primer plano de Tonet y se quiso que, cuando arrancó siete u ocho años después, lo hiciera del mismo modo», comenta Claudia Pinto, nacida en Colombia y ya una valenciana más, pues desembarcó en la ribera del Turia con 21 años y ya ha soplado las 48 velas. En todo ese tiempo se ha ido construyendo como cineasta, compaginando series con largometrajes.

Destaca el cariño que siente por 'L'Alqueria Blanca' por diferentes motivos. Primero, porque algunas tramas le pusieron a prueba: «Nos tocó rodar en el trinquet y muchos no teníamos ni idea de pilota. La gente estuvo encantadora, recuerdo en especial a Paco Genovés, que luego quiso salir en la serie». Claudia Pinto hace memoria de otros cameos, como el de Rosita Amores o el de Máximo Huerta como juez: «Cuando acabó el capítulo no se quería marchar».

«Para mí 'L'Alqueria Blanca' fue un reto y acabó dándome mucha confianza para liderar otros proyectos. Fue un gimnasio porque con el presupuesto que teníamos la exigencia. Luego ha sido gratificante porque veías los comentarios en redes, o que la gente esperaba a los lunes para comentarla», argumenta Claudia Pinto.

José Vicente Buils Coleccionista «Guardaba los muebles de mis abuelos y acabé de colaborador de atrezzo»

José Vicente Buils estudió bachiller superior en Burriana e iba para maestro. Pero era hijo único y llegó un momento en el que sintió que su deber era hacerse cargo de la hacienda que regentaba su padre: «Ahora la agricultura también está muy mal». Pero él disfrutó mucho del campo, quizás porque es un enamorado del costumbrismo de la Comunitat.

La vida dirige a muchas personas hacia planes diferentes a los que ha dibujado en su mente. José Vicente jamás se planteó ser pieza fundamental en una serie de época y menos en una de la relevancia de 'L'Alqueria Blanca'. No era, desde luego, su objetivo cuando empezó a atesorar todo tipo de enseres: «Yo sólo guardaba los muebles de mis abuelos porque tenían para mí un valor sentimental». Hasta que un buen día llegó un amigo de El Puig, sabedor de los utensilios que poseía, y le preguntó por algo específico que el equipo de atrezzo había buscado por toda la Comunitat. José Vicente lo tenía.

«A partir de entonces me convertí en proveedor, de una forma desinteresada. Salía en los créditos. En las últimas temporadas ya sí consideraron que debían gratificarme en algo, pero fue simbólico», subraya. José Vicente Buils fue acumulando muebles, utensilios y ropa de época conforme se elevó la demanda... de 'L'Alqueria Blanca', otras series, compañías de teatro, e incluso asociaciones amateur que interpretaban obras en celebraciones, como fallas.

«Ahora, a mis 79 años, soy consciente de que a mi familia les puedo dejar un problema», comenta. Guarda un sinfín de objetos, repartidos en almacenes que tiene por La Vall d'Uixó. «Uno de mis nietos, que tiene 16 años, parece que ha heredado esta afición. Ya me dice: 'Iaio, todo esto para mí'».

Paco Sarro Actor «Una mujer a la que puse una multa me dijo: 'Eres más malo que en la serie'»

Paco Sarro está jubilado. Como policía local, que no de su faceta de actor: «Esa es una actividad que uno realiza durante toda su vida». Fue Ferri en 'L'Alqueria Blanca' y sostiene que aquello le abrió puertas para otros proyectos y le dio tablas: «Sobre todo cuando pasó a ser una serie diaria. Te afianzas, aprendes a trabajar con tres cámaras, a falsear...».

Ha participado en series como 'El mag invisible' (TV3 y Disney+) o, más reciente, 'Las largas sombras', basada en la novela de Elia Barceló. «Ahora he hecho otro casting», subraya Paco Sarro. Hablando de pruebas, recuerda la de 'L'Alqueria Blanca', cuando estaba en activo como policía local en Valencia: «No sabía cómo lo iban a encajar mis jefes, pero yo tiré hacia delante. Luego no pasó nada, al ser algo cultural...».

Mientras encarnó a Ferri, Paco Sarro estuvo en la calle como agente. Lo hacía en un lugar 'tan poco visible' como la Plaza de Manises. «Había gente que me reconocía y me saludaba», indica. Y otros que no se alegraban tanto de verlo. Un día, en un acto de Fallas, la gente llegó en taxi, menos una mujer que se empeñó en acudir en su coche particular. Lo aparcó de forma que el chófer de Paco Camps, entonces presidente de la Generalitat, no podía mover el vehículo oficial: «Tuve que multar a esa señora y ella me dijo: '¡Eres más malo que en la serie!'».

Otro día, cambió la indumentaria de agente de seguridad por la de saragüell. «No suelo vestirme, pero aquel año decidí ir a la Ofrenta. Escuché en plena calle a una mujer que gritaba: 'Mira, en lo roïn que és i va a vore a la Verge!», recuerda. Acabó dejándose barba para que no lo reconocieran. Pese a ello, aún recuerda con cariño su último capítulo en 'L'Alqueria Blanca', la despedida del villano Ferri.