¿Por qué À Punt prescinde de una serie de éxito?

Adiós a 'L'Alqueria Blanca'. Se despide la serie que mayores éxitos de audiencia ha regalado a la televisión pública valenciana. La producción que comenzó ... con Canal 9 y siguió, tras unos cuantos altibajos, en À Punt, está agotada. Se impone apostar por nuevos proyectos de futuro también vinculados a la producción valenciana. Es la realidad que se desprende de la información facilitada por el canal público a LAS PROVINCIAS.

Con el se acabó de 'L'Alquería Blanca' desaparece de la pantallas un producto televisivo que muy pronto conectó con el público valenciano. Contenía todos los ingredientes para triunfar. Fundamentalmente un buen guion y un buen elenco de actores y actrices, así como notas de humor de gran arraigo en la cultura valenciana, además de ese factor que siempre triunfa y que viene dado por las notas de nostalgia. Pero, los tiempos cambian y por las explicaciones que se facilitan, los que corren ya no son los suyos.

«Tuvo su momento y luego se ha intentado, pero no ha funcionado». En los últimos tiempos 'L'Alquería Blanca' «no conseguía la audiencia necesaria para un producto de ese coste», han destacado desde À Punt para explicar las razones del adiós.

Todo apunta a que en la serie de la que se han llegado a emitir diecisiete temporadas -no consecutivas, dado el paréntesis por el cierre de Canal 9- durante más de veinte años se había convertido en lo que podría considerarse un producto amortizado, superado por el paso de los años. Ahora es momento de apostar por «proyectos de futuro de producción valenciana».

De ahí que se estén valorando «nuevos productos de ficción», de los que la televisión pública valenciana no facilita detalles. Hacen hincapié en que se está trabajando en esa línea e insisten en señalar que también se acabaron otras series de éxito de otros canales televisivos como fue el caso de la mítica 'Cuéntame' o 'Amar en tiempos revueltos'.

El anuncio del final de una serie que acabará con los seis capítulos que se emitirán en septiembre, no ofrece un guion de final del todo cerrado. No habrá un capítulo de despedida de la serie. La manera en la que se apaga 'L'Alquería Blanca' no ha gustado a los actores que le han dado vida durante tanto tiempo. Algunos han manifestado su malestar porque se han enterado de la noticia «por la prensa» al mismo tiempo que han lamentado que «se merecía un final más digno». Han insistido en el éxito que ha supuesto para la televisión pública valenciana.

Al darse a conocer la noticia del final por parte de À Punt, uno de los productores de la serie, Ximo Pérez, declaró a LAS PROVINCIAS que ante el fin de 'L'Alqueria Blanca' «todo el equipo está muy triste. Son diecisiete temporadas y sabíamos que podía llegar en cualquier momento, pero uno siente mucha pena al ver que esto se acaba». Pérez recordó que «ha tenido una gran importancia para Valencia, y da mucha tristeza ver como se acaba una etapa». À Punt deja al público a la espera de nuevas etapas, pendiente de lo que va a venir.