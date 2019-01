Los libros que más sacan los valencianos de las bibliotecas

Ante una sociedad que cada vez dedica menos tiempo a la letra impresa y con un notable desapego hacia el mundo de la lectura, conocer cualquier noticia sobre ella es más que bienvenida.

Los hábitos de lectura están en una situación crítica, bien sea por la falta de tiempo o de interés. No obstante, no está todo perdido. De hecho, según la Federación de Gremios de Editores de España, la Comunitat Valenciana presenta un índice de lectores de libros que supera a la media nacional (62% frente al 61,8%). Además, los gustos de los valencianos por determinados títulos y géneros permite conocer cuáles han sido las obras más escogidas en las bibliotecas municipales en ejercicio de 2018.

Entre estas destacan, sobre todo, novelas de autores de la Comunitat, sagas juveniles, best-sellers nacionales y manuales de lengua. ¿Te suena alguno de ellos?

Narrativa en castellano para adultos

Los gustos de los valencianos coinciden, en este caso, con los del resto del mapa de lectura nacional. Dos de las superventas del año ocupan el primer puesto de los libros más leídos. Se trata de 'Eva', de Arturo Pérez-Reverte y 'Patria', de Fernando Aramburu. Un empate en tercera posición lo ocupan el Premio Planeta 'El fuego visible' de Javier Sierra y 'Más allá del invierno', el útlimo trabajo de la popular Isabel Allende.

Novelas en valenciano

Entre las obras más leídas de la narrativa en valenciano, encabeza la lista 'El cas dels homes tatuats', la novela negra de Manel Joan Arinyó. Tras ella, ocupa el segundo lugar del podio 'La passejadora de gossos', de Francesc J. Bodí. El bronce le corresponde a 'Rosy & John', del francés Pierre Lemaitre, que repite en esta clasificación de las novelas en valenciano más demandadas.

No obstante, el libro en valenciano más solicitado en las bibliotecas no se puede clasificar en este género, no pertenece ni al terreno de la ficción, ni a la novela romántica, ni fantástica. Se trata de un manual de uso de la lengua. Sí, un libro para aprobar el C1 de valenciano se lleva el oro de obras más demandadas en valenciano, en concreto, se trata de 'Va de bo! Nivell mitjà de valencià (C1)' editado por Bromera.

Literatura juvenil en castellano

Una conocida saga juvenil acapara esta sección. Las aventuras que Greg esribe en su diario han logrado crear interés entre los lectores más jóvenes. Los títulos de 'Diario de Greg', creados por el ilustrador estadounidense Jeff Kinney enganchan a los adolescentes valencianos. En concreto, son algunas de las últimas entregas las que han sido las más populares: el decimoprimero, 'A por todas', el noveno, 'Carretera y manta' y el octavo 'Mala suerte'.

Literatura juvenil en valenciano

Entre las obras más demandadas en valenciano por un público juvenil destacan 'Com una cabra' de Mª Dolors Pellicer y 'Cartes d´hivern' de Agustín Fernández Paz. En tercer lugar, una obra escrita a finales del siglo XIII es otra de las más solicitadas. Ramón Llull y su inventario de animales siguen presentes en las bibliotecas municipales. 'El llibre de les bèsties' despierta, ocho siglos después, interés en los lectores más jóvenes.

Obras infantiles de ficción

Los títulos de ficción dirigidos a un público infantil más pedidos en las bibliotecas del territorio valenciano han sido: 'La oveja Carlota', de Ann Stohner, 'La canción del sol', de Estefanía Padullés, y 'Un cometa con corazón', relato de José Julio Fernández Rodríguez. En cuanto a los nombres de obras en valenciano, se encuentran entre los más escogidos por los niños 'Els fantasmes no toquen a la porta', de Eulàlia Canal, 'De quin color són els besos?' de Rocío Bonilla y 'La Maria no té por' de Francesc Gisbert.