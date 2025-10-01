Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nuevo millonario en España con el Euromillones del martes: el popular municipio donde ha tocado
Logo Patrocinio
El escritor Máximo Huerta en una imagen de archivo. Patricia Garcinuo

El libro de un famoso presentador que ha conquistado a Máximo Huerta: «una historia de amor inquebrantable»

El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' recomienda una biografía escrita por un compañero de profesión

S. Bonillo

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:53

Máximo Huerta es reconocido no solo como periodista, sino también como un escritor consumado, autor de numerosas novelas, entre ellas la ganadora del Premio Primavera de Novela 2014, «La noche soñada». Pero además de periodista y escritor de éxito, Huerta es un gran lector. De hecho, hace unos años cumplió su sueño y abrió una pequeña librería en Buñol con el objetivo de crear un «refugio» de literatura y vida en este local.

Entre todos los libros que ha leído recientemente, ha habido uno que le ha sorprendido gratamente. Se trata de 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastián Bach'. Su autor, Risto Mejide, hace el arduo esfuerzo de ponerse en la piel del compositor alemán para relatar su historia de amor con una soprano a la que doblaba la edad.

Noticias relacionadas

Mariló Montero relata en 'MasterChef' el trauma que «condicionó» toda su vida: «No he bajado nunca más a la playa»

Mariló Montero relata en 'MasterChef' el trauma que «condicionó» toda su vida: «No he bajado nunca más a la playa»

Mónica Naranjo desvela toda la verdad de la primera edición de 'La isla de las tentaciones': «Ellas estaban completamente desatadas»

Mónica Naranjo desvela toda la verdad de la primera edición de 'La isla de las tentaciones': «Ellas estaban completamente desatadas»

A través de estas páginas, el conductor de 'Todo es mentira' ha querido reivindicar con lo que vivió Bach hace más de trescientos años la libertad de amar a quien queramos como queramos. El valenciano la ha definido como «una historia de amor inquebrantable» e insiste «léela como si fueras ellos dos».

Pero Máximo no es el único que ha elogiado esta novela, diferentes lectores han asegurado que se trata de «una novela histórica que mezcla ficción y realidad de manera magistral» y que está «escrito con un corazón y unos sentimientos muy hermosos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  3. 3 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades
  4. 4 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  5. 5

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  6. 6 El diseñador de alta costura que acaba de abrir tienda en el centro de Valencia
  7. 7

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  8. 8 Noche de tormenta en Valencia: todos los ojos están en las pedanías
  9. 9

    Una investigadora valenciana lidera una terapia contra dos tipos de leucemia
  10. 10 Este es el sorprendente sueldo que gana un empleado de gasolinera en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El libro de un famoso presentador que ha conquistado a Máximo Huerta: «una historia de amor inquebrantable»

El libro de un famoso presentador que ha conquistado a Máximo Huerta: «una historia de amor inquebrantable»