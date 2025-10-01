El libro de un famoso presentador que ha conquistado a Máximo Huerta: «una historia de amor inquebrantable» El colaborador de 'El programa de Ana Rosa' recomienda una biografía escrita por un compañero de profesión

S. Bonillo Valencia Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:53

Máximo Huerta es reconocido no solo como periodista, sino también como un escritor consumado, autor de numerosas novelas, entre ellas la ganadora del Premio Primavera de Novela 2014, «La noche soñada». Pero además de periodista y escritor de éxito, Huerta es un gran lector. De hecho, hace unos años cumplió su sueño y abrió una pequeña librería en Buñol con el objetivo de crear un «refugio» de literatura y vida en este local.

Entre todos los libros que ha leído recientemente, ha habido uno que le ha sorprendido gratamente. Se trata de 'Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastián Bach'. Su autor, Risto Mejide, hace el arduo esfuerzo de ponerse en la piel del compositor alemán para relatar su historia de amor con una soprano a la que doblaba la edad.

A través de estas páginas, el conductor de 'Todo es mentira' ha querido reivindicar con lo que vivió Bach hace más de trescientos años la libertad de amar a quien queramos como queramos. El valenciano la ha definido como «una historia de amor inquebrantable» e insiste «léela como si fueras ellos dos».

Pero Máximo no es el único que ha elogiado esta novela, diferentes lectores han asegurado que se trata de «una novela histórica que mezcla ficción y realidad de manera magistral» y que está «escrito con un corazón y unos sentimientos muy hermosos».