Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Comprobar Euromillones de este viernes: un nuevo millonario en un municipio con un puerto clave de España
Logo Patrocinio
La gratitud al público, como la que se expresa en Librolandia, es un sentimiento unánime. JL BORT
OTOÑO LITERARIO

A las librerías les cuesta salir del barro

La ayuda del gremio y las compras online fueron el primer salvavidas para unos establecimientos que en algunos casos han tenido que cambiar de local y en otros todavía no funcionan al 100% después de la dana

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:04

Comenta

Las librerías se ahogaron. El 29 de octubre de 2024, en las poblaciones afectadas por la dana, nadie echó de menos los libros. Primero hubo ... que serenarse, un poco, lo suficiente para ponerse manos a la obra: a llorar a los que de repente ya no estaban, a ayudar a los que lo habían perdido todo, a limpiar lo que se pudiera mientras venía esa ayuda tan necesaria... y todo eso trabajando de sol a sol. Literalmente, porque cuando caía la noche llegaba la oscuridad. La real, porque la retórica, la que ensombrece el alma, era perenne. No, definitivamente no había tiempo para la literatura. Bueno, sí que hubo un grupúsculo de personas que sí los echaron de menos: sus guardianes, esto es, ese bibliotecario y el librero que te recomienda una obra porque ya te conoce y sabe lo que te gusta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  4. 4 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  5. 5 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  6. 6

    La jueza incorpora a la causa de la dana un nuevo informe crítico con la CHJ
  7. 7 Rosalía revoluciona la alfombra roja del Roig Arena: «Estoy muy contenta de estar aquí»
  8. 8

    La llegada de BYD a Valencia se enturbia: Cataluña se cuela de lleno en la pugna
  9. 9

    Cloacas políticas, devastación y falta de ayuda: Posteguillo traslada la dana a Egipto
  10. 10 La Guardia Civil registra las guanteras de los vehículos en busca de un elemento que si falta supone una multa de hasta 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias A las librerías les cuesta salir del barro

A las librerías les cuesta salir del barro