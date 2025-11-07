Cuentacuentos, talleres y actuaciones gratuitas en más de cuarenta librerías en Valencia A partir del 6 hasta el 11 de noviembre librerías seleccionadas ofrecerán actividades gratuitas

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

A partir de este jueves, Valencia se convierte en el paraíso de los amantes de la literatura. Vuelve a la ciudad el «Llibreries Fest» con diversas actividades gratuitas para todas las audiencias. Tras su cancelación el año pasado en solidaridad con los afectados de la DANA, ahora vuelve más fuerte con más de 40 comercios participantes para celebrar el «Día de las Librerías» este 11 de noviembre.

La organización del evento está a cargo del «Gremi de Llibrers » con el objetivo de fomentar el hábito de la lectura y reforzar el valor de las librerías como espacios culturales. Al igual que en ediciones anteriores, el evento apuesta por el talento valenciano y recoge en su programa una selección de diferentes autores y artistas del territorio.

En concreto, se realizarán cuarenta actividades (una por cada librería colaboradora), que incluyen reuniones literarias, cuentacuentos, talleres y actuaciones teatrales. Cada persona podrá elegir el establecimiento más cercano y perderse en sus estantes para conocer múltiples historias.

El primer día, se realizará el concurso literario «La Llibreria al carrer» en la «Biblioteca de Humanidades Joan Reglà» de la Universidad de Valencia de 10h a 14h y de 16h a 18h. A su vez, a lo largo del festival, se presentarán varias novelas como la «Criaturita» de María Bastarós, «Ingrata Patria (Proa)» de Martin Domínguez y «Abre los ojos 2» de Pepa Blanes. También, se pueden destacar el taller «El detective de las letras: Zoopenco» por Mar Benegas, la actuación musical «Valls» por Hugo Mas y Vicent Colonques y el cuentacuentos para los más pequeños narrado por Ivan Arguedas.

El evento tendrá una duración de seis días, desde el 06 hasta el 11 de noviembre. La programación completa se encuentra en la página oficial de la asociación, donde se explican los horarios de las recreaciones que se harán en cada recinto.

Descubre tu librería más cercana

-La Costera (Xàtiva)

-Leolo (València)

-Somnis de Paper (Benetússer)

-Bangarang (València)

-Nova (Torrent)

-La Rossa (València)

-Cosecha Roja (València)

-Inés (Cullera)

-Abacus Torrent

-Detroit (Alcoi)

-Railowsky (València)

-Argot (Castelló de la Plana)

-Estudio 64 (València)

-Fan Set (València)

-Vuelo de Palabras (València)

-Galeradas (València)

-La Moixeranga (Paiporta)

-Ambra (Gandia)

-L'Esplai (l'Alcúdia)

-Samaruc (Algemesí)

-Gaia (València)

-Librolandia (Benetússer)

-Llum de Lluna (Quart de Poblet)

-La Repartidora (València)

-Passarella Store (Picanya)

-El Cresol (València)

-Papiro (Muro d'Alcoi)

-L'Eixam (Tavernes Blanques)

-Abacus València

-Viridiana (València)

-Arribada (València)

-La Primera (València)

-La Llibreria de la Universitat (València)

-El Puerto (Port de Sagunt)

-Llibreria Xàtiva (Xàtiva)

-Bufanúvols (Catarroja)

-Pueblo Lector (València)

-FNAC Sant Agustí (València)

-English Wooks (València)

-Ramon Llull (València)

-Llibreria Carcaixent (Carcaixent)