Juan Gómez-Jurado señala el libro de Pérez-Reverte que hay que leer: «Es un novelón, es increíble»

J.Zarco Valencia Domingo, 18 de mayo 2025, 02:11

Juan Gómez-Jurado se ha convertido sin ninguna duda en uno de los escritores más populares en España. El libro 'Reina Roja' es uno de sus grandes éxitos, hasta el punto de que Amazon Prime Video lo adaptó para crear la serie en su plataforma, protagonizada por dos actores de la talla de Hovik Keuchkerian y Vicky Luengo.

Otra de las grandes figuras en su sector es Arturo Pérez-Reverte, sobre el que Jurado tiene una gran admiración: «Si lees a Pérez-Reverte, King o Tolkien, puede que ninguno de los tres sea merecedor de un premio Nobel. Desde mi punto de vista sí, pero es por mis propias historias en la cabeza. Pero cada uno de ellos va a generar en ese niño, o en ese joven, unas emociones y una conexión con la palabra escrita que serán indestructibles» asegura en 'Librotea'.

Pero si hay una obra de Reverte que prefiere, es 'Sidi': «Es un novelón, es increíble. A mí de hecho me ofende. Le llamé por teléfono cuando lo acabé y le dije: 'Cabrón, ya tenías que estar de salida, apuntándote a los viajes del Imserso, y escribes esto'. Es impresionante».

De qué va 'Sidi'

En el libro, Pérez-Reverte critica la imagen franquista del Cid Campeador y muestra su particular visión. Narra la relación de Rodrigo Díaz de Vivar con sus soldados, sus enemigos y con el rey moro de Zaragoza. «En el se funden de un modo fascinante la aventura, la historia y la leyenda. Hay muchos Cid en la tradición española, y este es el mío», señala Pérez Reverte.

Más libros que recomienda

Además de este libro de Pérez-Reverte, también recomienda 'Los sabores perdidos' de Raquel Martos: «Me ha hecho sentir, me ha hecho llorar y no puedo para de recomendarlo». Otro por el que siente debilidad es Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons «Es probablemente el mejor cómic que se ha escrito y dirigido nunca. Cada vez que lo leo me doy cuenta de que la mente que ha creado eso es tan superior a la mía que me empequeñece».