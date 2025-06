Una exposición «incómoda» de ver Uno de los creadores más longevos del país rompe en Valencia con la idea convencional de exposición | «O te sales del camino, o no entras», sostiene a sus 87 años Isidoro Valcárcel, premio Velázquez en 2015

R. C. Miércoles, 11 de junio 2025, 16:28 Comenta Compartir

El universo creativo de Isidoro Valcárcel Medina (Murcia, 1937) se expande por la galería 3 del IVAM con una exposición en la que invita al visitante a descubrir las paradojas entre nuestra percepción de la realidad y la realidad misma. Es uno de los creadores españoles longevos más lúcidos. A sus 87 años sigue fiel al espíritu que lo convirtió en un pionero del arte conceptual en España: «Yo hago lo que quiero, pero para que me guste el resultado, tengo que respetarlo».

Los dibujos de la exposición van acompañados de una breve descripción con los que Valcárcel Medina invita al público a percibir los juegos, más o menos esquivos o evidentes, de la simetría. Esa exigencia al espectador para que 'trabaje' es un aspecto fundamental de su trabajo. «Estoy visceralmente en contra de la comodidad de la contemplación. Digo, no voy a usted, muévase, moléstese. Yo sé que esta exposición es incómoda de ver. Pero bueno, pues se aguanta usted», ha afirmado el creador.

Durante la presentación ha ido desgranando su particular visión del arte y de los museos. «¿Cuál es el camino del arte que debo seguir para estar calificado y clasificado en este territorio? Pues obviamente, no es el camino marcado. O te sales del camino, o no entras. Y esta cuestión se conecta con la experiencia simple de ser», sentenció.

Valcárcel Medina fue galardonado con el Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2015 y el Premio Nacional de las Artes Plásticas en 2007. «Es uno de los grandes del arte contemporáneo, un creador que siempre se ha situado a contracorriente de las tendencias, comprometido con su obra y con su tiempo», ha destacado la directora del IVAM, Blanca de la Torre.

Junto al artista, han presentado la exposición la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la directora del IVAM, Blanca de la Torre; el comisario de la muestra, José Díaz Cuyás, y Eduardo Olmeda, en representación de la Fundación Banco Sabadell. «Nuestro compromiso es apoyar iniciativas que promuevan la cultura y las artes para crear una sociedad más inclusiva», dijo Olmeda recordando que la Fundación lleva desde el año 2016 prestando su apoyo al IVAM.

La secretaria autonómica de Cultura ha destacado también la colaboración institucional para llevar a cabo esta exposición «de uno de nuestros grandes artistas, con una propuesta temática nueva en la que enlaza geometría con conceptos estéticos y que, sin duda, refuerza la oferta expositiva del IVAM para este verano».

'Isidoro Valcárcel Medina. El movimiento de la idea', que se inaugura el 12 de junio en el IVAM, rompe con la idea de proyecto expositivo convencional para mostrar una «instalacción» que ocupa toda la galería 3 con una serie inédita de obra gráfica. La serie está formada por cuarenta hojas de papel semitransparente dibujada a tinta por ambas caras, que tiene como principal 'leit motiv' la simetría.. «De lo que trata este artista es de generar lugares en los que pueda pasar algo», ha subrayado Blanca de la Torre.

«La simetría, etimológicamente, tiene que ver con el metrón; metrón significa medida. Y esto tiene mucho que ver con la obra de Isidoro desde sus inicios. La matemática, la geometría… están relacionadas con la simetría y con el pensamiento abstracto», ha resaltado el comisario.

Sobre el título de la exposición, Díaz Cuyás ha comentado que «toda la obra del artista gira en torno al propio título: el movimiento de la idea, el problema entre la medida y la vida, entre lo abstracto y lo concreto».

Valcárcel Medina ha recordado que «los esfuerzos de la administración cultural no van en el sentido de simplificar la interpretación del movimiento, sino más bien de establecer una quietud, por así decirlo, que garantice la comprensión». Ese movimiento «que cuanto más quieto mejor» es un movimiento «que no me interesa», apostilló el artista.

La exposición se completa con un catálogo que documenta la obra del artista desde sus inicios en los años 60 y ofrece una revisión crítica de su trayectoria más reciente. Un trabajo especialmente importante para un artista como Isidoro que no es partidario de realizar antológicas donde se muestre su trabajo anterior de manera ordenada y que «tiende a crear obras sin dejar rastro», señaló Díaz Cuyás. «La obra de Isidoro va a desbordar por completo lo que hagamos. Así como la vida desborda cualquier intento de cálculo», resumió el comisario.