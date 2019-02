Expertos consideran que el grafiti del Centro del Carmen bordea la Ley de Patrimonio

El grafiti de PichiAvo que recorre el claustro renacentista del Centro del Carmen sigue generando reacciones. A las asociaciones e instituciones culturales que ya se han pronunciado cuestionando el mural que cubre las paredes del recinto del antiguo convento construido en el siglo XIII y con calificación de Bien de Interés Cultural, se han sumado las voces de expertos en arquitectura. No ocultan su desacuerdo con la intervención en el patrimonio llegando a calificarla de «inadecuada, inoportuna e imprudente». Incluso hablan de que contraviene «el espíritu de la norma» situándola en los bordes de la Ley de Patrimonio.

Luis Sendra, decano del Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV), no dudó a la hora de calificar la intervención en el histórico espacio de «desafortunada». Fue más lejos apuntando la distancia que, a su juicio, puede marcar de las razones que en su día inspiraron la normativa para la protección del patrimonio. Según Sendra, la decisión de pintar un mural como el que recorre las paredes del patio claustral renacentista «incumple el espíritu de la ley».

El decano de los arquitectos entiende que ni siquiera es necesario detenerse en el análisis de uno u otro precepto de la normativa para considerar que el grafiti se aleja de la meta. «Creo que la norma, por más laxativamente que se lea, no tiene ninguna fisura que permita este tipo de actuaciones», insistió Sendra.

A juicio de la arquitecta Diana Sánchez hay distancia entre la actuación en el claustro y el objetivo de la ley. Sánchez ofrece su opinión a partir del artículo 38. 1 de la norma, que dispone que cualquier intervención debe dirigirse a preservar y acrecentar los intereses patrimoniales. Esta consideración la lleva a apuntar que lo que se ha hecho en el Centro del Carmen es «una actuación encaminada a buscar expectación y polémica en lugar de preservar el edificio. No han tratado el patrimonio como deberían».

El criterio de esta especialista también se detiene sobre el apartado e) del precepto mencionado, que hace referencia a la «prohibición» de elementos que «menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación» del bien. Diana Sánchez repara en este punto para señalar que «en estos momentos cuando entramos a apreciar el claustro no lo encontramos como debería estar».

El PP pregunta a Marzà sobre la autorización El grupo del PP en Les Corts ha pedido a la Conselleria de Cultura que «aclare» si el grafiti del claustro cuenta con los informes y autorizaciones preceptivas, y de lo contrario acudirá a los juzgados por entender que infringe la Ley de Patrimonio cultural valenciano. Según el diputado Juan Carlos Caballero, su grupo registró ayer la petición en la conselleria y denunció que esta intervención «ha dañado y alterado» la imagen del edificio.

El arquitecto y miembro de la Consell Valencià de Cultura, José María Lozano, recurre a tres calificativos para hablar del mural. Lo considera «inoportuno porque estamos en un momento electoral; inadecuado porque no es el lugar para este grafiti e imprudente por la lectura que puede hacer del mismo el grafitero gamberro».

Lozano no se detiene en analizar el contenido de la norma. Se muestra cauto en este punto. Recuerda que en el pleno del CVC del pasado lunes se planteó la solicitud a la Conselleria de Cultura de que presentara la autorización para el mural del claustro, «un expediente que no dudo que hayan hecho» y asegura que será a la luz de esa información cuando estaría en disposición de pronunciarse sobre las cuestiones que puedan afectar a la norma. Sí es crítico en la reversibilidad de la pintura plasmada en el histórico patio del antiguo Convento del Carmen. Este especialista, catedrático de la Universitat Politècnica de València, recuerda los palimpsestos para apuntar que «la reversibilidad aquí no existe. Dentro de 500 años los estudiosos encontrarán el grafiti».

No todos los expertos cuestionan la intervención. El arquitecto Javier Domínguez aclara que lo que se ha hecho en el Centro del Carmen es «un montaje expositivo», actuación que «no está sujeta a licencia». Esta circunstancia le lleva a apartar el debate de lo dispuesto en el artículo 38 insistiendo en que no se trata de una intervención, sino de «un montaje expositivo» que, además, «es temporal».

Por último, el arquitecto Francisco Taberner asegura que «no cree que el claustro renacentista sea el lugar adecuado» para pintar el mural y muestra su preocupación por la «reversibilidad» porque «podemos volver a pintar encima, pero no es lo más adecuado».

Ley de Patrimonio Artículo 38 Apartado 1. Cualquier intervención en un monumento, jardín histórico o espacio etnológico declarado de interés cultural deberá ir encaminada a la preservación y acrecentamiento de los intereses patrimoniales que determinaron el reconocimiento de BIC. Criterios de intervención 38. 1. a) : La intervención respetará las características y valores esenciales del inmueble. Se conservarán sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de distintas épocas que hayan enriquecido sus valores originales | 39. 1 e): Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos impropios en los espacios etnológicos, jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos, así como de todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación.

«Los informes al Ivacor se debían haber pedido antes de la intervención artística» Esteban Chapapría, autor de la rehabilitación, defiende que los muros son «parte sustancial del monumento»

Julián Esteban Chapapría, el arquitecto que se encargó de la restauración del recinto histórico donde hoy está el grafiti, tampoco ha obviado el debate en torno al mural de PichiAvo en el Centro del Carmen. El especialista, pese a que considera que el mural «no vulnera la Ley de Patrimonio porque es una intervención artística», sí muestra inquietud por la reversión al mismo tiempo que apunta que el informe que ahora se ha solicitado al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (Ivacor) «se tendría que haber hecho antes y no después de la actuación». Se encarga ahora «después de la reacción social ante la que la Administración quiere cubrirse las espaldas».

La preocupación por la reversión la expone al tiempo que recuerda los criterios que se aplicaron para la restauración del edificio. Esteban Chapapría asegura que en aquel momento plantearon la «utilización de pinturas compatibles con el muro, que permitan la respiración de las paredes. No sé exactamente cómo van a eliminar el acrílico del grafiti».

La Conselleria de Cultura ha defendido la intervención en el histórico edificio apuntando que el grafiti no afecta a los muros, sino a paredes que han sido pintadas hasta en 15 ocasiones. Ante ello Esteban Chapapría destacó que no sabía cómo «las han contado o si han hecho algún tipo de cata».

Respecto a las paredes aseguró que «son parte sustancial del monumento. Son el muro de fondo del claustro», un espacio que, cuando se pintó en los años ochenta, se escogió el granate «para que se potenciaran los arcos y las columnas».

Aun cuando apunta estas consideraciones, no comparte que exista contradicción con el contenido en el artículo 38 de la Ley de Patrimonio en lo referente a la preservación de los bienes. El arquitecto valenciano que en su día acometió la restauración del edificio sostiene que lo que se ha hecho ahora es una «actividad artística» con el espíritu de mantener la vigencia del bien cultural. Defendió que llenarlo de «actividad creativa es una manera de mantenerlo vivo».