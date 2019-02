Cultura pide ahora un informe sobre el grafiti del Centro del Carmen una vez pintado Aspecto que ofrece el claustro renacentista del Centro del Carmen con el grafiti. / irene marsilla Patrimonio recurre al Instituto de Conservación para confirmar que el mural no daña el convento del siglo XIII LAURA GARCÉS Valencia Miércoles, 27 febrero 2019, 12:31

La Conselleria de Cultura ha solicitado ahora un informe al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (Ivacor) para confirmar que el grafiti pintado en el claustro renacentista del Centro del Carmen no daña este edificio, construido en el siglo XIII y que disfruta de la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC). La noticia de la existencia de que se está llevando a cabo el mencionado estudio llegó ayer, más de una semana después de que se pintara un mural en uno de los patios claustrales del antiguo convento y cuando ya se han escuchado voces que cuestionan la actuación.

Sobre la intervención han llovido las críticas desde distintas asociaciones del ámbito cultural valenciano. La última, la del Consell Valencià de Cultura, que el lunes -como ayer informó LAS PROVINCIAS- reclamó del departamento que dirige el conseller Vicent Marzà que aclarara si permitió que se pintara el mural en el histórico espacio.

Fue la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, quien ayer descubrió que se ha solicitado el informe al asegurar que tienen «en marcha un estudio del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (Ivacor)». Amoraga dijo que el documento «avalará que no ha habido ninguna agresión» y recalcó que «la Ley de Patrimonio contempla este tipo de intervenciones porque se ha hecho en una pared que ha sido 15 veces repintada. No en muros».

«El Consejo Científico del Consorcio dio el consentimiento», afirma Amoraga

Respecto al documento incluso adelantó algunos aspectos que contendrá al apuntar que «en el estudio del Ivacor se detallarán las anteriores 14 pinturas» aplicadas sobre la pared que ahora cubre el grafiti.

El hecho de que esté en marcha ese informe lo hizo Amoraga días después de que el director del Centro del Carmen, José Luis Pérez Pont, dijera que no se ha hecho ningún estudio sobre las consecuencias de la intervención en el edificio porque «se han pintado unas paredes de los años 80 que volverán a repintarse cuando desaparezca el grafiti», que dejará de exhibirse el 19 de marzo.

Amoraga, además de señalar que está en marcha el informe del Ivacor, habló del permiso para la intervención en el claustro, asunto sobre el que el CVC pidió explicaciones. La directora general ofreció un relato de acontecimientos que apuntan a que el director del Centro del Carmen, José Luis Pérez Pont, «expuso esta y otras intervenciones y el Consejo Científico del Consorcio de Museos dio el consentimiento y, por tanto, el permiso se entiende que en este nivel está dado».

El estudio sobre la intervención en el centro incluirá las veces que se ha pintado

Al cumplimiento de la Ley de Patrimonio se refirió en varias ocasiones. Una fue tras asegurar no tenía conocimiento de la denuncia de UGT, adelantada por este diario, cuestionando la actuación. «No me consta que haya una denuncia formal de UGT, la conozco por los medios. Si está o no, no lo sé», sostuvo, para a continuación señalar que «desde el punto de vista administrativo hemos cumplido la Ley de Patrimonio, el permiso se pidió y se concedió».

No fue este el único mensaje que reiteró en sus declaraciones. También acudió a pronunciamientos ya escuchados, en concreto a Pérez Pont, para defender la motivación del grafiti. «Esta instalación lo que pretende es poner de manifiesto la falta de respeto que se tiene contra el patrimonio», sostuvo Carmen Amoraga.

La directora general habló de este asunto, que ha sembrado la polémica, tras presentar el libro 'La participación cultural en la Comunitat Valenciana', publicación realizada en colaboración con la Universitat de València, que confirma, como ya se adelantó el año pasado, que «un tercio de los valencianos dice no tener interés en la cultura». El resultado llevó a la representante de la conselleria a señalar que es «duro y nuestro trabajo es captarlo» para desarrollar las políticas culturales adecuadas. Entre los motivos que dificultan la participación en actividades culturales aparecen la falta de tiempo y también por razones económicas.