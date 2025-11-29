El espectacular juego de luces que cuenta la historia de los Santos Juanes

'Barroc' es la guinda a la maravillosa restauración de los Santos Juanes o Sant Joan del Mercat, que desde este jueves 27 de ... noviembre ha renacido como una de las joyas arquitectónicas de Valencia. Esta producción no escatima en el uso de las nuevas tecnologías para resumir en 15 minutos los últimos 90 años de historia del edificio: desde que lo incendiaron un grupo de republicanos y anarquistas con el estallido de la Guerra Civil en 1936 hasta su rehabilitación, financiada por la Fundación Hortensia Herrero y culminada en este tramo final de 2025. Es una experiencia inmersiva que se podrá ver todos los jueves y viernes en dos pases (18 y 19 horas) y los sábados en uno (a las 10). El precio de la entrada, que se puede reservar por internet, será de 15 euros, frente al acceso de 13 euros en el resto de franjas. Las visitas turísticas a Sant Joan del Mercat serán de lunes a viernes (excepto miércoles) de 10 a 20, los sábados de 10 a 18 y los domingos de 13 a 20.

«Con esta obra no sólo se ha buscado la espectacularidad y que la gente se divierta, se pretende contar la historia de los Santos Juanes y que los visitantes se marchen a casa enriquecidos tras la actividad», asegura Pablo Farinós, responsable de la dirección tecnológica de 'Barroc'. Y precisamente es en eso en lo que no se ha escatimado a la hora de confeccionar la experiencia inmersiva en la que se ha invertido alrededor de 1,5 millones de euros: el juego de luces y colores lo elaboran 11 proyectores, algunos de ellos en 4K, para lograr una experiencia en 360º, junto a 12 cabezas móviles de iluminación, todo ello completado con un sistema de audio direccional. «Esto permite que el sonido no rebote en las paredes, sino que se emita hacia el lugar donde está el público», señala Farinós.

Esta actividad complementaria tiene su embrión en la solución adoptada por los restauradores para poner en valor una parte fundamental de los frescos de Palomino: los del ábside, esto es, los que desaparecieron en 1963 y todavía busca la interpol. El equipo de la UPV liderado por Pilar Roig decidió recrearlos en 3D a partir de una fotografía en blanco y negro de Juan Alcón, y que fue coloreada usando la paleta del pintor cordobés. Pero después se decidió añadir al proyecto de restauración 'Barroc', una experiencia inmersiva que está en auge: ya se utiliza en edificios religiosos y está generalizada en espacios divulgativos como Bombas Gens.

'Barroc' se compone de cuatro actos y no escatima en iluminación proyectada sobre los muros de los Santos Juanes, no sólo en la bóveda del ábside sino en todo el espacio. Pero tampoco falta la experiencia sensorial, con música compuesta especialmente para esta obra. La historia comienza con un momento oscuro, y por eso es el único momento en el que no hay colorido. Unos segundos después, los Santos Juanes se iluminan y se llenan de ruido: es el pavoroso incendio y el sonido del crepitar del fuego destructor. Pero en ese primer acto ya hay un contrapunto de esperanza: la melodía del agua en su aparición para combatir a las llamas, y el crecimiento por todo el espacio del Árbol de la Vida como símbolo del renacimiento del edificio.

La segunda parte explica en imágenes la historia del templo de Sant Joan del Mercat. Se trazan las pilastras góticas y de forma progresiva se ensalzan las composiciones barrocas. Llega el momento, en el tercer acto, de relatar la vida de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. En el cascarón se proyectan imágenes de la existencia de cada uno de ellos. Es el preámbulo al acto final, que es una exaltación al barroco donde se llenan de colorido todas las esculturas blancas repartidas por el interior de los Santos Juanes. La música es una marcha triunfal hacia la Jerusalén Celestial. Todo esto se explicará con mayor detalle en los folletos y las audioguías que estarán a disposición de los visitantes. «No quisimos que 'Barroc' tuviera ninguna narración porque nos encontrábamos con el problema de qué idioma utilizar. Pero era necesario dar la posibilidad a la gente de visionarlo sabiendo el significado de la experiencia», indica Pablo Farinós.