Tramo final del primer acto de 'Barroc', donde el Árbol de la Vida representa el inicio del renacimiento de los Santos Juanes.

Tramo final del primer acto de 'Barroc', donde el Árbol de la Vida representa el inicio del renacimiento de los Santos Juanes. LP

El espectacular juego de luces que cuenta la historia de los Santos Juanes

'Barroc' es la experiencia inmersiva que exprime las nuevas tecnologías para resumir en un cuarto de hora la restauración de la iglesia a partir del incendio de 1936 | Los visitantes dispondrán de folletos y audioguías para comprender la producción dividida en cuatro actos

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:14

'Barroc' es la guinda a la maravillosa restauración de los Santos Juanes o Sant Joan del Mercat, que desde este jueves 27 de ... noviembre ha renacido como una de las joyas arquitectónicas de Valencia. Esta producción no escatima en el uso de las nuevas tecnologías para resumir en 15 minutos los últimos 90 años de historia del edificio: desde que lo incendiaron un grupo de republicanos y anarquistas con el estallido de la Guerra Civil en 1936 hasta su rehabilitación, financiada por la Fundación Hortensia Herrero y culminada en este tramo final de 2025. Es una experiencia inmersiva que se podrá ver todos los jueves y viernes en dos pases (18 y 19 horas) y los sábados en uno (a las 10). El precio de la entrada, que se puede reservar por internet, será de 15 euros, frente al acceso de 13 euros en el resto de franjas. Las visitas turísticas a Sant Joan del Mercat serán de lunes a viernes (excepto miércoles) de 10 a 20, los sábados de 10 a 18 y los domingos de 13 a 20.

