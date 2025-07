Erwan de la Villéon, CEO de Puy de Fou: «Roma llegará antes de lo que parece y será monumental»

Erwan de la Villéon habla con pasión. Gesticula con energía. Atrae las miradas y la admiración. Es el hombre que ha levantado en España, en ... Toledo, un parque temático épico que cada día, cada año, emociona y captura para siempre a más visitantes. Un parque sin montañas rusas ni toboganes. Un parque para conocer y disfrutar la Historia de nuestro país con un espectáculo que ha sido elegido como el mejor de toda Europa.

Pisar este gigantesco escenario es una experiencia única y diferente. Frente a las colas de muchos recintos, en Puy de Fou detrás de cada espectáculo hay admiración, aplausos, orgullo... Su capacidad de asombrar no tiene límites y es lo que convierte al parque en una experiencia única. Erwan lo tiene claro: el futuro del ocio familiar pasa por generar emoción. Y él se encarga de idearlo, prepararlo y ejecutarlo. Cuenta cada historia como quien narra una batalla ganada. Y ha convertido la Historia de España en un parque de atracciones que contagia cada año a más de un millón de visitantes.

El objetivo es superar los 1,5 millones en 2025 y la ambición no tiene fin. En el cronograma a corto plazo aparece la inauguración de hoteles, la creación de nuevos espectáculos y el sueño de reconstruir la Hispania romana. Roma es su gran objetivo. Y aunque es un proyecto de dimensiones colosales, Erwan lo ve cada vez más cerca.

- Llama la atención que haya sido un francés quien haya puesto en marcha un proyecto para recuperar la Historia de España... ¿Cómo y por qué te enamoraste de nuestro país?

- Porque España me ha emocionado profundamente desde el primer día. Me enamoré de su gente, de su diversidad, de esa forma tan única que tiene de vivir el pasado como algo vivo. Y en ese descubrimiento, hubo un lugar que me atrapó el corazón: Toledo. Toledo no es una ciudad más: es la capital del alma de España. Una encrucijada de culturas, de memorias y de arte. Si queríamos contar la Historia de España, tenía que ser desde aquí. No podíamos haber encontrado un lugar más inspirador. Y no solo fue una elección simbólica, también fue humana.

Desde el principio, tanto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como el Ayuntamiento de Toledo nos tendieron la mano con visión, valentía y generosidad. Pero lo más emocionante ha sido la acogida de los propios toledanos y castellanomanchegos: nos han recibido con un orgullo y una alegría que nos conmueve cada día. Sienten que Puy du Fou es suyo, y eso nos llena de responsabilidad… y de gratitud.

- En el primer espectáculo al que acudí en Puy du Fou había infinidad de niños y de adolescentes. Algunos de ellos entraron con una actitud rebelde, haciendo bromas de mal gusto, hablando mucho, en voz alta, interrumpiendo... Empezó el espectáculo, no habían pasado ni dos minutos, y su actitud había cambiado completamente: no se oían bromas y solo se veía en ellos admiración por lo que estaban viendo. 'Le doy un 10 de 10', se decían entre ellos. Eso para el hombre que está al frente de Puy du Fou debe ser motivo de orgullo y le debe hacer pensar que algo se está haciendo bien...

- No hay mayor regalo que ver a un joven emocionado con su Historia. Es cuando uno comprende que ha tocado algo esencial. No se trata de imponer, ni de enseñar. Se trata de despertar. Y si conseguimos que un adolescente pase de la risa fácil al asombro genuino en dos minutos, entonces estamos cumpliendo nuestra misión: conectar con su corazón.

- ¿Por qué se tiene que visitar Puy du Fou?

- Porque en Puy du Fou no vienes a ver, vienes a sentir, a emocionarte. Aquí no contamos la Historia, la revives. Entras siendo espectador y sales transformado.

- Puy de Fou ha crecido mucho en poco tiempo, pero no se va a detener. ¿En qué dirección va el proyecto a corto-medio plazo?

- Estamos creciendo con la misma filosofía con la que nacimos: paso a paso, con firmeza y sin perder el alma. Vendrán nuevos espectáculos, nuevas zonas, nuevas emociones… Pero lo esencial no cambiará: seguir emocionando con lo que somos. El visitante hoy ya no necesita convencimiento: viene, repite, y ahora nos empuja a seguir soñando más alto.

- ¿Hasta qué punto se puede escalar este modelo?

- El modelo es escalable en la medida en que se mantenga fiel a su propósito. Por eso, sí: llegarán hoteles, nuevas experiencias… pero siempre con sentido. Buscamos principalmente expandir la emoción. Queremos que un visitante, que venga desde Valencia, por ejemplo, pueda vivir una auténtica inmersión en la Historia, la leyenda y la memoria y regresar a casa con el alma llena.

- Háblame de los nuevos hoteles y su importancia.

- El primer hotel está previsto para abrir pronto (se anunció para 2026). No será un hotel cualquiera: será una inmersión total en otra época, con todas las comodidades de hoy y el encanto del ayer. Esto permitirá a nuestros visitantes vivir el parque durante más de un día, sin prisas. Y, por supuesto, la necesidad de más alojamiento también dinamiza la oferta hotelera de la zona. Queremos que Toledo y su comarca crezcan con nosotros.

- ¿Hay fecha para un nuevo espectáculo?

- Siempre estamos soñando el próximo. Algo nuevo llegará en 2026. Ya está en fase de escritura y, como siempre, promete sorprender, emocionar y ofrecer algo que todavía no existe.

El Sueño de Toledo Cetrería de Reyes El misterio de Sobrarbes El Tambor de la Libertad. El Último Cantar 1 /

- ¿Qué idea te quita el sueño ahora mismo?

- No puedo contar más —todavía no—, pero sí puedo decir que estamos explorando una etapa que nos habla de lo esencial: de la identidad, del arraigo, de aquello que nos une más allá de las diferencias. Cuando una historia toca el alma, cuando logra ser espejo y brújula al mismo tiempo… entonces sabemos que merece ser contada.

- ¿Para cuándo Roma? Sería la guinda del pastel...

- Sí, y llegará. Pero las guindas, para que sepan bien, hay que madurarlas. Estamos en ello. Será un espectáculo monumental, pero también profundamente humano. Solo puedo decir que está más cerca de lo que parece.

- ¿Te atreverías con un espectáculo sobre la Guerra Civil?

- Lo cierto es que ya hemos tocado esa etapa y con mucha delicadeza. En El Sueño de Toledo hay una escena muy breve, pero profundamente emocional, dedicada a ese momento de la Historia de este país. La tratamos con el máximo respeto, sin señalar ni dividir, sino como una llamada a la reconciliación.

«El amor a la Historia es amor a uno mismo. Hay que enseñar no solo a saber, sino a querer. Y no se puede querer lo que no se conoce»

- ¿Y España está preparada para verlo?

- Quizá no se trata tanto de si España está preparada, sino de cómo se cuenta. En El Sueño de Toledo, incluimos un instante de gran carga simbólica que remite a esa etapa, y muchos espectadores nos han agradecido la sensibilidad con la que lo abordamos.

- ¿Crees que si muchos españoles conocieran su Historia aprenderían a quererla y defenderla de otra manera?

- El amor a la Historia es amor a uno mismo. No se puede querer lo que no se conoce. Por eso nuestro trabajo consiste en despertar ese deseo de conocer para así reforzar el orgullo, no desde la arrogancia, sino desde la gratitud.

- ¿Dónde está el límite entre la transmisión de valores y la polémica?

- En la verdad dicha con amor. Nosotros buscamos conmover sin dividir. Cuando se habla desde el respeto, la emoción y el arte, incluso los temas más complejos se pueden tratar. Ese equilibrio se logra escuchando, cuidando cada palabra, cada gesto. Y, sobre todo, creyendo que el público es inteligente y sensible.

- ¿Visitar Puy du Fou debería ser una asignatura obligatoria en Secundaria?

- No tengo la osadía de proponerlo... pero sí creo que sería muy beneficioso. Ver a más de 150.000 escolares al año emocionarse en nuestras gradas me convence de que esta experiencia deja huella. Lo que uno siente, no se olvida.

- ¿Qué opinas de la Educación en España? ¿Cambiarías algo?

- No quiero opinar como político, sino como padre y como ciudadano. Creo que hay que enseñar no solo a saber, sino a querer.

- Háblame de otro aspecto importante. ¿Cuáles son los objetivos económicos y de crecimiento del parque?

- Queremos alcanzar entre 2,5 y 3 millones de visitantes al año en los próximos cinco años. Pero queremos crecer con sentido, no elitizando la experiencia. Este año hemos superado los 1.300 empleos directos y nuestro ecosistema genera 3.500 puestos de trabajo. Esa es la mejor inversión.

«El primer hotel está previsto para abrir pronto. No será un hotel cualquiera: será una inmersión total en otra época, con todas las comodidades de hoy y el encanto del ayer»

- ¿Habrá una revisión de precios a corto plazo?

- No inmediata. Por ahora, el objetivo es mantener precios justos.

- ¿Qué papel juega la Comunitat Valenciana dentro del plan de negocio?

- Un papel fundamental. Solo el año pasado más de 120.000 personas procedentes de la Comunitat Valenciana vinieron a disfrutar del parque. Es una cifra que nos llena de orgullo y que habla del vínculo emocional que se ha creado. El visitante valenciano conecta muy bien con el alma de Puy du Fou España: es curioso, apasionado por la cultura, exigente en la experiencia y muy sensible a la belleza. Para nosotros, Valencia, Alicante y Castellón son mucho más que regiones cercanas: son parte esencial de nuestra comunidad de soñadores.

- ¿Ya se han decidido por México o Brasil para exportar el proyecto?

- Cada uno de estos países ofrece una riqueza cultural desbordante, por lo que aún no hay una decisión tomada en firme.

- Por último, como enamorado de la Historia de España. ¿Qué libro crees que debería leer todo español para conocer su historia? ¿Y cuál recomendarías tú?

- Más que un libro concreto, creo que todo español debería sumergirse alguna vez en una obra que le haga comprender el alma de su país. No basta con conocer los hechos: hay que sentirlos, entender el espíritu de quienes nos precedieron, las decisiones que marcaron rumbos, las gestas y también las contradicciones.

A mí, personalmente, me fascina la figura de Isabel la Católica. Es un personaje que reúne visión, fortaleza, sentido de Estado y una fe profunda que la impulsó a transformar su tiempo. Conocer su historia es entender mucho de lo que somos hoy.