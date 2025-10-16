Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Réplica del Patagotitan Mayorum, el animal más grande que ha existido del que hay constancia, y que es la joya de la corona de la muestra 'Dinosaurios de la Patagonia'.

Réplica del Patagotitan Mayorum, el animal más grande que ha existido del que hay constancia, y que es la joya de la corona de la muestra 'Dinosaurios de la Patagonia'. JESÚS SIGNES

Los dinosaurios invaden el Jardín del Turia de Valencia

CaixaForum acoge la exposición que incluye el esqueleto del animal más grande del que hay registros, que vivió en el Mesozoico, y que ya han visitado un millón de personas

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:18

Comenta

Un buen día, un pastor argentino compaginaba la nada estresante pero perenne tarea de conducir a sus ovejas con la revisión de un vallado. Sin ... saberlo y por casualidad, este hombre iba a poner a un grupo de paleontólogos en la pista del animal más grande del que hay registros. Aquel profesional del campo descubrió en la provincia de Chubut un puñado de huesos que fueron la primera pista para iniciar una investigación que ha permitido traer a Valencia al Patagotitan Mayorum, un dinosaurio que era tan grande como 14 elefantes africanos. Este ser que vivió en el Mesozoico invade ahora el Parque del Turia: medía 38 metros, tenía una altura de 5 y llegaba a pesar 77 toneladas.

