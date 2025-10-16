Los dinosaurios invaden el Jardín del Turia de Valencia

Un buen día, un pastor argentino compaginaba la nada estresante pero perenne tarea de conducir a sus ovejas con la revisión de un vallado. Sin ... saberlo y por casualidad, este hombre iba a poner a un grupo de paleontólogos en la pista del animal más grande del que hay registros. Aquel profesional del campo descubrió en la provincia de Chubut un puñado de huesos que fueron la primera pista para iniciar una investigación que ha permitido traer a Valencia al Patagotitan Mayorum, un dinosaurio que era tan grande como 14 elefantes africanos. Este ser que vivió en el Mesozoico invade ahora el Parque del Turia: medía 38 metros, tenía una altura de 5 y llegaba a pesar 77 toneladas.

Es la joya de la corona de 'Dinosaurios de la Patagonia', la exposición que abrirá este viernes en CaixaForum Valencia, y que va a estar disponible hasta el 1 de marzo de 2026. «Nunca habíamos llevado a cabo una muestra de este tamaño y ha sido un reto enorme trasladar las piezas con dos danas de por medio», ha comentado Álvaro Borrás, responsable de actividades de Ciencia de la Fundación 'La Caixa'. Se refiere al traslado de un elenco que ya han visto un millón de personas después de pasar por Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Ahora en Valencia hay 13 réplicas de esqueletos en tamaño real pero, casi más relevante, como ha precisado Javier Hidalgo, coordinador de la exposición, huesos fósiles reales. La materia prima sobre la que trabajan en el Museo Paleontológico Egidio Foroglio (MEF), que desde el descubrimiento de aquel pastor de ovejas han descubierto numerosos aspectos del ecosistema del Mesozoico que era la Patagonia de hace más de 200 millones de años, según estiman los expertos. En este emplazamiento convivieron animales como este Patagotitan Mayorum, algunos de los carnívoros más grandes de la historia de la Tierra y otros dinosaurios del tamaño de un gato.

Sobre esos depredadores feroces, el paleontólogo José Luis Carballido ha expuesto una curiosidad: «Parece que en la mayoría de las ocasiones no eran cazadores activos, sino carroñeros. El Patagotitan se desplazaba en manada y estaban al acecho, esperando que algún ejemplar muriera o estuviera demasiado débil para seguir. Entonces tenían una fuente frutal de energía, eran más de 70 toneladas de comida». Este experto, tras formar parte de un equipo que lleva más de 13 años de trabajo, señala que queda mucho por descubrir, y que la exposición es una pequeña muestra que sigue siendo un indicador de hallazgos que quedan por sacar a la luz.

De momento, los valencianos tienen ahora la oportunidad de revivir ese Mesozoico, una etapa sin presencia de seres humanos, durante más de cinco meses. Para ello pueden visitar de forma gratuita esta exposición, aunque de forma paralela hay una serie de actividades paralelas en las que participan más de 100 profesionales. Para empezar, las visitas guiadas, sobre las que Álvaro Borrás lanza una recomendación: «Reservar pronto, porque la demanda es elevada, están teniendo mucha expectación. Nosotros instamos a acudir a la muestra de este modo, porque el aprendizaje es mucho mayor. Y también acudir a otras actividades complementarias.

En ese sentido ha destacado la proyección de películas, con explicación previa y debate posterior. Se programarán títulos como 'Ice Age 3' o 'El viaje de Arlo', y también habrá otras actividades como una especie de investigación detectivesca titulada 'Tras las huellas del Patagotitan' para toda la familia, o el 'Jurassic Camp', donde los participantes podrán ser paleontólogos por un día. La 'Academia de dinosaurios' permite descubrir a cuál de estos animales se asemeja cada persona. Se trata de una programación dirigida a todos los públicos, pero que tiene una aceptación tan enorme como el Patagotitan entre los más pequeños. «Ellos los ven en la tele, y yo creo que su fascinación viene de las primeras reconstrucciones. Los ven sumamente diferentes a otros animales, parecen sacados de la ciencia ficción y luego van al museo y les demuestran que han sido reales. Por eso pienso que les gustan tanto», ha señalado José Luis Carballido.