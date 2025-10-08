Un gigante visita Valencia

Los más de 30.000 argentinos que viven en la provincia de Valencia tienen a un nuevo compatriota alojado entre nosotros. Acaba de empadronarse con ... un permiso de residencia que se extenderá hasta marzo, cuando concluya la exposición de CaixaForum que lo ha traído hasta el jardín del Turia y no es un argentino cualquiera. Mide 15 metros de altura, su longitud roza los 40 metros, pesa cerca de 4.000 kilos y además es un argentino que no habla (modo ironía): es la réplica del 'Patagotitan mayorum', el ser vivo más grande que habitó la Tierra.

Un dinosaurio de dimensiones gigantescas que acaba de llegar hasta esta orilla del Mediterráneo luego de un viaje transoceánico que rindió antes visita a Madrid y Barcelona, para sendas exposiciones como la que protagoniza desde el día 16 en Valencia: una exhibición de los tesoros que nos regaló la madre Tierra, descubiertos por azar en la Patagonia en 2012 y puestos a disposición del público valenciano gracias a un acuerdo con el museo Egidio Feruglio de Trelew, donde viven habitualmente. Una joya de la paleontología mundial cuya silueta se empieza a recortar contra otra encarnadura de alta potencia: la del Ágora, que será su casa durante veinte semanas.

Hasta entonces, media un trecho que se empezó a culminar este lunes, cuando un transporte por carretera trajo hasta Valencia la larga treintena de cajas donde duerme el enorme animal. No son cualquier clase de cajas: más bien obras maestras de la artesanía, rama carpintería. Como tampoco son cualquier clase de trabajadores quienes esta mañana de martes organizaban el montaje del dinosaurio: son operarios altamente especializados, agrupados en dos equipos. Uno de ellos se encarga de poner en pie este asombroso mecano; el otro se ocupa de un trabajo más bien quirúrgico: cirugía menor para que poco a poco la imagen que ofrece esta descomunal réplica se parezca a la que salude a quienes vengan a visitar la exposición cumbre de la programación de CaixaForum.

La recreación del dinosuario llamado 'Patagotitan Mayorum', que vivió hace 100 millones de años, mide 15 metros y pesa 4.000 kilos

La figura del animal encaja, con sus vértebras alineadas, con las costillas del Ágora

En total, una quincena de trabajadores embarcados durante los próximos días en una tarea casi epopéyica, a la vista de las dimensiones que va tomando el dinosaurio, concitando la atención de quienes acuden al Ágora movidos por otras curiosidades y tropiezan con la formidable envergadura de este coloso. Un gigante que necesita de un espacio a la altura de sus dimensiones para ofrecer la más acabada imagen de qué sería encontrarse con su antepasado, el animal vivo que surcó aquellos parajes del fin del mundo, hace 100 millones de años. La recreación es de una exactitud escalofriante. Vistos de cerca sus músculos de mentirijillas, las venas que cruzan sus extremidades igualmente falsas, impresiona el alto grado de verosimilitud con que fue alumbrado: una piel de resina sintética y unas entrañas facturadas con espuma de poliuretano obran el milagro. Una asombrosa experiencia que CaixaForum potenciará mediante un montaje que comienza a descubrir sus cartas: la cabeza del animal casi se asomará sobre el inmenso vestíbulo, la cola alcanzará al vecino auditorio del primer piso donde se instala y además los visitantes podrán pasear incluso bajo la monumental figura del lejano antepasado de los otros bichos que vinieron después.

Hasta que llegue ese día, este argentino/valenciano de nuevo cuño se dispone a atravesar una fase de aclimatación, que de momento supera con buena nota: es admirable su encaje con la estructura también de naturaleza ósea que distingue a las nervaduras de CaixaForum. Una imagen elocuente, que habla mejor que nunca del Ágora como esa especie de ballena varada en el viejo cauce que siempre ha sido: como un tetris, el dinosaurio alinea sus vértebras con las costillas de este otro animal arquitectónico que será su hogar. Faltarán aún unos días para que ofrezca la estampa que veremos cuando se inaugure la exposición, pero ya dialoga con su entorno como el buen argentino que es, propenso por lo tanto a la elocuencia, aunque sea muda. Un oportuno recordatorio en esta hora incierta de nuestra civilización para saber de dónde venimos, al que se sumará otra de las piezas cumbre de la exposición: el fémur fósil del auténtico animal hallado en la Patagonia que detonó las demás revelaciones paleontológicas que siguieron. Una pieza de una tonelada de peso que ejercerá como una suerte de piedra Rosetta para los valencianos durante estos meses: acariciarla puede equivaler a intuir hacia dónde dirigimos hoy nuestros pasos.