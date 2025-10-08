Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Instalación de la réplica del dinosaurio. Jesús Signes

Un gigante visita Valencia

La réplica del animal más grande que habitó la Tierra ya se instala en CaixaForum para una exposición

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:52

Comenta

Los más de 30.000 argentinos que viven en la provincia de Valencia tienen a un nuevo compatriota alojado entre nosotros. Acaba de empadronarse con ... un permiso de residencia que se extenderá hasta marzo, cuando concluya la exposición de CaixaForum que lo ha traído hasta el jardín del Turia y no es un argentino cualquiera. Mide 15 metros de altura, su longitud roza los 40 metros, pesa cerca de 4.000 kilos y además es un argentino que no habla (modo ironía): es la réplica del 'Patagotitan mayorum', el ser vivo más grande que habitó la Tierra.

