Decisión in extremis en el Palau de la Música

La temporada de abono del Palau de la Música de Valencia empieza el viernes. Sí o sí. Quedan apenas unas horas para el inicio del ... curso y los operarios están todavía merodeando por la sala Iturbi, de la que se cayeron unas placas del techo el pasado verano. Las labores de reparación del artesonado obligaron a trasladar las programación de septiembre a otros auditorios de la capital del Turia, pero ¿qué pasa con la temporada de abono? Este miércoles se tomará la decisión. Será una decisión in extremis o casi en el último momento, porque el primer concierto es el viernes 17 de octubre. A las 19.30 horas está prevista que Alexander Liebreich dirija a la Orquesta de Valencia (OV). El programa: Sinfonía nº 44 en mi menor de Haydn; el estreno en España de Mural, de Sánchez-Verdú y Sinfonía nº 1 en Do menor de Brahms.

La incógnita que aún está por despejar es ¿dónde se celebrará el arranque de temporada? Esta cuestión se despejará este miércoles con el informe de los arquitectos. Todo apunta a que los abonados acudirán a la sala Iturbi, pero el edificio de Palau de la Música ha demostrado ser una caja de sorpresas e imprevistos, al menos, en los últimos años.

El pasado 30 de julio el auditorio municipal informó de la caída de unos paneles en la cubierta de la Iturbi, una sala que se reformó por completo en 2023 y que estuvo cerrada un par de años para poder acometer (en teoría) una rehabilitación integral. Dos años después, los desperfectos volvieron al edificio. El 1 de agosto ya estaban los operarios en la sala Iturbi para tratar de solucionar el daño en las placas del techo. Dos meses después, ¿ya están solucionados los problemas? El informe técnico tiene la respuesta y se trasladará a los responsables del Palau este miércoles.

Como avanzó LAS PROVINCIAS, el Palau de la Música ha trabajado con dos escenarios: la reapertura de la sala Iturbi o el traslado a otros auditorios. Si el informe del arquitecto detalla que no se puede utilizar aún la sala Iturbi, la temporada de abono empezaría en Les Arts. Está apalabrada el uso de la sala del coliseo que dirige Jesús Iglesias.

En este episodio de daños en el edificio, el Palau de la Música de Valencia está demostrando mayor previsión en sus decisiones, algo que redunda para bien en el público. El inicio de la temporada de abono está garantizada en tiempo, sólo falta saber la ubicación. Desde el auditorio confían en que será en la sala Iturbi, pero insisten: son los técnicos quienes tienen la última palabra.

'La música amb majúscules' es el lema de la temporada de abono 2025/2026 del Palau de la Música de Valencia, que contará con el violinista Renaud Capuçon y José María Sánchez-Verdú como artista y compositor residentes, respectivamente, mientras que Paul McCreesh continuará siendo el director principal invitado. Además del concierto extraordinario con Gustavo Dudamel y la Joven Orquesta Nacional de Venezuela (12 de diciembre), la programación incluye la visita de la Royal Philharmonic Orchestra con el pianista Mao Fujita, dirigidos por Vasily Petrenko (26 de octubre); la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara con Simon Rattle (22 de noviembre); la London Symphony Orchestra con el pianista Seong-Jing Cho bajo la batuta de Gianandrea Noseda (20 de febrero); la Deutschekammerphilarmonie Bremen dirigida por Paavo Järvi y con Mao Fujita (22 de abril); la Chamber Orchestra of Europe con Antonio Pappano y la violinista María Dueñas (11 de noviembre); y la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo y Trevor Pinnock con la chelista Julia Hagen (19 de noviembre), entre otros.

Obras contra las goteras

Además de en la sala Iturbi, el Palau de la Música está actuando en el edificio anexo al auditorio, el destinado a personal. En este inmueble se está trabajando para evitar filtraciones de agua y goteras.

En el interior del complejo se ha procedido a la instalación de tabiques provisionales de cartón-yeso como elementos de protección en la zona de acceso y vestíbulo, además de una puerta metálica provisional para el control del acceso a la zona de obra.

Entre las labores ya realizadas destacan las actuaciones previas y derribos en urbanización, la retirada y levantado manual del aparcamiento para bicicletas de acero, el desmontado sin dañar los elementos constructivos y el almacenado para su reutilización. Asimismo, también procedió a la retirada y acopio de la capa de gravas de la cubierta ajardinada, trasladada a un emplazamiento alternativo para su reaprovechamiento, con apoyo de medios auxiliares y grúa autocargante.

Las obras, adjudicadas a la empresa Vilor Infraestructuras S.L., se enmarcan en el Plan de Actuaciones 2025-2026 del O.A.M. Palau de la Música, cuyos trabajos comenzaron el pasado 20 de agosto con un plazo de ejecución previsto de tres meses, hasta el 20 de noviembre.