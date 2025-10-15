Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Orquesta de Valencia, en la sala Iturbi del Palau de la Música. LP

Decisión in extremis en el Palau de la Música

El auditorio decidirá este miércoles, 48 horas antes del inicio de la temporada de abono, si el concierto del viernes se celebra en el coliseo municipal o en Les Arts

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:44

La temporada de abono del Palau de la Música de Valencia empieza el viernes. Sí o sí. Quedan apenas unas horas para el inicio del ... curso y los operarios están todavía merodeando por la sala Iturbi, de la que se cayeron unas placas del techo el pasado verano. Las labores de reparación del artesonado obligaron a trasladar las programación de septiembre a otros auditorios de la capital del Turia, pero ¿qué pasa con la temporada de abono? Este miércoles se tomará la decisión. Será una decisión in extremis o casi en el último momento, porque el primer concierto es el viernes 17 de octubre. A las 19.30 horas está prevista que Alexander Liebreich dirija a la Orquesta de Valencia (OV). El programa: Sinfonía nº 44 en mi menor de Haydn; el estreno en España de Mural, de Sánchez-Verdú y Sinfonía nº 1 en Do menor de Brahms.

