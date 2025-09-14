Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Material de los trabajos en la entrada de personal del Palau de la Música. AYTO. VALENCIA

Arrancan las obras de la entrada de personal del Palau de la Música de Valencia

Los trabajos del entorno de la consejería cuentan con un plazo de ejecución de tres meses, hasta diciembre de este año

S. V.

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:43

El Palau de la Música de Valencia ha iniciado las obras de reforma y mejora en la entrada de personal y en la zona ... de conserjería del edificio de 2002 con el objetivo de modernizar las instalaciones y garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y accesibilidad para el personal y los servicios internos.

