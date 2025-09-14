Arrancan las obras de la entrada de personal del Palau de la Música de Valencia

El Palau de la Música de Valencia ha iniciado las obras de reforma y mejora en la entrada de personal y en la zona ... de conserjería del edificio de 2002 con el objetivo de modernizar las instalaciones y garantizar unas condiciones óptimas de seguridad y accesibilidad para el personal y los servicios internos.

Las obras, adjudicadas a la empresa Vilor Infraestructuras S.L., se enmarcan en el Plan de Actuaciones 2025-2026 del O.A.M. Palau de la Música, cuyos trabajos comenzaron el pasado 20 de agosto con un plazo de ejecución previsto de tres meses, hasta el 20 de noviembre.

El pasado jueves 11 de septiembre se realizó la primera visita oficial de obra, en la que se constató el correcto desarrollo de estas actuaciones iniciales y la adecuación de las medidas de seguridad en la zona de trabajo.

La primera certificación de obra, correspondiente al mes de agosto de este año y firmada por el arquitecto director Roberto Santatecla Fayos, recoge el inicio de las actuaciones en la zona. Entre las labores ya realizadas destacan las actuaciones previas y derribos en urbanización, la retirada y levantado manual del aparcamiento para bicicletas de acero, el desmontado sin dañar los elementos constructivos y el almacenado para su reutilización. Asimismo, también procedió a la retirada y acopio de la capa de gravas de la cubierta ajardinada, trasladada a un emplazamiento alternativo para su reaprovechamiento, con apoyo de medios auxiliares y grúa autocargante.

Actuaciones previas

En el interior del complejo se ha procedido a la instalación de tabiques provisionales de cartón-yeso como elementos de protección en la zona de acceso y vestíbulo, además de una puerta metálica provisional para el control del acceso a la zona de obra.

Como iniciativas de seguridad y mejora de la saluda también se ha llevado a cabo la implantación de sistemas de prevención y control de riesgos, así como la dotación de instalaciones auxiliares y elementos de protección necesarios para garantizar el desarrollo seguro de los trabajos.

«Con esta intervención, el Palau de la Música refuerza su compromiso con la modernización de sus espacios internos, mejorando las condiciones de trabajo del personal y asegurando unas infraestructuras renovadas y seguras al servicio de la institución cultural y de la ciudad de Valencia», asegura un comunicado del Ayutamiento.