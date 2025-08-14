El Palau de la Música abrirá la temporada en Les Arts, La Rambleta y el Palacio de Congresos El desprendimiento de un falso techo en la sala Iturbi obliga a desplazar la actividad a otros espacios I El auditorio anuncia la realización de una inspección técnica para determinar las reparaciones que se llevarán a cabo

De nuevo el Palau de la Música cierra sus puertas a la programación de manera que la temporada del auditorio municipal se desplazará y se inaugurará en Les Arts, La Rambleta y el Palau de Les Arts, según ha informado la dirección del auditorio municipal. El desprendimiento de los tableros en la sala Iturbi, donde años atrás, ya hubo desperfectos, es la razón que explica el movimiento.

Tal como han explicado desde el Palau de la Música, tras una revisión técnica realizada recientemente -el informe sobre la misma indica que el 28 de julio- «durante trabajos de limpieza, se produjo un desprendimiento de unos tableros del falso techo de la sala Iturbi (aproximadamente 7 m²)». A ello añaden que la empresa especializada Aidimme ya realizó estudios y refuerzos en 2022 y 2023, «pero se considera necesaria una nueva revisión especializada para evaluar los daños, documentar las zonas afectadas y determinar las reparaciones y medidas de seguridad antes de la reapertura».

Ante estas circunstancias, la programación prevista de septiembre y los primeros días de octubre se ha trasladado a Les Arts, el Palacio de Congresos y La Rambleta. Desde el Palau de la Música han señalado que próximamente se dará a conocer toda la información respecto a los cambios.

En estos momentos, tal como explican los responsables del auditorio, se está a la espera del informe solicitado a la UTE Becsa-Bertolín sobre lo sucedido en el incidente que produjo el desprendimiento. A ello han añadido que «tras una primera inspección técnica, se está trabajando para poder reabrir al inicio de la temporada, (mediados de octubre para abonados), una vez se hayan inspeccionado completamente todos los falsos techos y se hayan realizado las reparaciones que se consideren oportunas durante el mes de septiembre. Al finalizar estos trabajos, se emitirá un informe definitivo sobre el estado de los falsos techos y se certificará su seguridad».

Las actuaciones que el Palau tiene previsto realizar contemplan la revisión del camaranchón por parte de una empresa especializada y refuerzo donde sea necesario. También se contempla cubrir con tela el hueco de la placa desprendida (sin impacto acústico ni en la seguridad del público, artistas o de la propia sala).

Tal como han señalado desde la dirección del espacio, «la inspección comenzará el uno de septiembre y días después se iniciarán los trabajos de carpintería». Está previsto que en septiembre se encargue la fabricación de los paneles necesarios y se instalen tras la finalización de la temporada, ya que se requiere de la instalación de una cimbra (andamio) y el cierre de la sala durante dos meses y medio.