Contra el reloj para poder reabrir la sala Iturbi del Palau de la Música

17 de octubre de 2025. 19.30 horas. Sala Iturbi. Alexander Liebreich dirigirá a la Orquesta de Valencia (OV). El programa será el siguiente: ... de Joseph Haydn, Simfonia núm. 44 en mi menor, Hob. I: 44, 'Fúnebre'; de José María Sánchez-Verdú, ' Mural' (estreno en España); y de Johannes Brahms, 'Simfonia núm. 1 en Do menor, op. 68'. Será el primer concierto de abono de la temporada 2025-2026. Así está previsto sobre el papel y así se detalla en la web del Palau de la Música. Sin embargo, la sala Iturbi está fuera de servicio por desperfectos en el techo de la sala.

El pasado 30 de julio el auditorio municipal informó de la caída de unos paneles en la cubierta de la Iturbi, una sala que se reformó por completo en 2023 y que estuvo cerrada un par de años para poder acometer la rehabilitación integral. Dos años después, los problemas vuelven. No sólo regresan los trabajos en la estancias sino también su derivada: si la sala no está lista, ¿qué sucederá con la temporada?

El Palau de la Música está trabajando con dos escenarios. El primero es el más optimista y el más deseado. La mejor opción para el auditorio es que la sala esté lista para el 17 de octubre. ¿Es posible?Es probable. El coliseo ha solicitado a la empresa responsable de los trabajos (la misma UTEque realizó la reforma encargada por el anterior equipo de gobierno, el del Rialto) que haya dos turnos de trabajo. Así se aprovecharán mejor los días de obras en el espacio. Además, los trabajos comenzaron nada más detectarse los desperfectos en el techo. El 1 de agosto ya estaban los operarios en la sala Iturbi, apuntan desde el auditorio.

Los trabajos avanzan a buen ritmo pero será un informe de los técnicos el que determinará si se reabre o no la sala. Este documento estará listo la próxima semana. Es tiempo suficiente para poder recurrir al escenario dos, el más negativo para el Palau de la Música: activar un plan B, que pasa necesariamente por desplazar los conciertos de abono de la OV a otros auditorios. Esta opción ya se hizo durante el tiempo que el coliseo municipal estuvo cerrado durante la reforma acometida en la anterior legislatura.

En este episodio de daños en el edificio, el Palau de la Música de Valencia está demostrando mayor previsión en sus decisiones. algo que redunda para bien en el público. El informe del pasado 28 de julio, en el que se detalla que «durante trabajos de limpieza, se produjo un desprendimiento de unos tableros del falso techo de la sala Iturbi (aproximadamente de siete metros cuadrado)», dio paso a la comunicación pública de los hechos:el Palau difundió una nota de prensa informando de lo sucedido. El pasado 14 de agosto, el auditorio municipal anunció que el arranque de la programación otoñal se desplazaría a Les Arts, la Rambleta y Palacio de Congresos. Las actividades del Festival Ensems, que en principio se iban a realizar en la sala Iturbi, se han trasladado a Les Arts, espacio que también acogerá el concierto del Día de la Comunitat. Algunos conciertos, como el de Carlos Núñez previsto para el 26 de septiembre se celebrará en el Palacio de Congresos.

Frenar las goteras

Además de en la sala Iturbi, el Palau de la Música está actuando en el edificio anexo al auditorio, el destinado a personal. En este inmueble se está trabajando para evitar filtraciones de agua y goteras.

En el interior del complejo se ha procedido a la instalación de tabiques provisionales de cartón-yeso como elementos de protección en la zona de acceso y vestíbulo, además de una puerta metálica provisional para el control del acceso a la zona de obra.

Las obras, adjudicadas a la empresa Vilor Infraestructuras S.L., se enmarcan en el Plan de Actuaciones 2025-2026 del O.A.M. Palau de la Música, cuyos trabajos comenzaron el pasado 20 de agosto con un plazo de ejecución previsto de tres meses, hasta el 20 de noviembre.