Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Desperfectos en el techo de la sala Iturbi del Palau de la Música, detectados el pasado julio. LP

Contra el reloj para poder reabrir la sala Iturbi del Palau de la Música

El auditorio pide doble turno de operarios para poder reparar a tiempo el daño en el techo de la principal | El coliseo municipal maneja un plan B para que la temporada de abono de la Orquesta de Valencia empiece sin problemas el 17 de octubre

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:52

17 de octubre de 2025. 19.30 horas. Sala Iturbi. Alexander Liebreich dirigirá a la Orquesta de Valencia (OV). El programa será el siguiente: ... de Joseph Haydn, Simfonia núm. 44 en mi menor, Hob. I: 44, 'Fúnebre'; de José María Sánchez-Verdú, ' Mural' (estreno en España); y de Johannes Brahms, 'Simfonia núm. 1 en Do menor, op. 68'. Será el primer concierto de abono de la temporada 2025-2026. Así está previsto sobre el papel y así se detalla en la web del Palau de la Música. Sin embargo, la sala Iturbi está fuera de servicio por desperfectos en el techo de la sala.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae el cártel del puerto de Valencia en una macrooperación con 80 detenidos
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
  4. 4

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  5. 5 «Tuve un ataque de ansiedad. Mi salud mental va a peor. No puedo con esto»
  6. 6

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  7. 7 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas
  8. 8 El último milagro de Cavadas: opera de la rodilla a un paciente con tejidos de su tobillo
  9. 9 El barrio de Valencia donde una de cada 5 viviendas se alquila en menos de 24 horas
  10. 10

    A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Contra el reloj para poder reabrir la sala Iturbi del Palau de la Música

Contra el reloj para poder reabrir la sala Iturbi del Palau de la Música