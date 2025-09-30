Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alfombra roja del preestreno en Valencia de la película 'Parecido a un asesinato'.

Jesús Signes

El Thriller 'Parecido a un asesinato' sacude el Palau de la Música de Valencia

La Comunitat Valenciana es una de los grandes escenarios que ha acogido la grabación del filme

Rosana Ferrando

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:36

El Palau de la Música de Valencia se vistió de cine negro para acoger la presentación de 'Parecido a un asesinato' a cargo de Mostra365, ... un thriller psicológico que ahonda en la fragilidad de las segundas oportunidades y en las sombras del pasado. La película, rodada en parte en la Comunitat, llega con un reparto encabezado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Claudia Mora y Tamar Novas, bajo la dirección de Antonio Hernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

