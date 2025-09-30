El Thriller 'Parecido a un asesinato' sacude el Palau de la Música de Valencia

El Palau de la Música de Valencia se vistió de cine negro para acoger la presentación de 'Parecido a un asesinato' a cargo de Mostra365, ... un thriller psicológico que ahonda en la fragilidad de las segundas oportunidades y en las sombras del pasado. La película, rodada en parte en la Comunitat, llega con un reparto encabezado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Claudia Mora y Tamar Novas, bajo la dirección de Antonio Hernández.

La historia sigue a Eva, interpretada por Blanca Suárez, una mujer que parece haber encontrado la felicidad junto a Nazario, un escritor de éxito, y su hija adolescente. Sin embargo, la amenaza de José, su expareja un policía posesivo y violento vuelve a irrumpir en su vida.

«Mi personaje es el más luminoso de la película, pero vive atrapado en esa ola del pasado que no la deja marchar», explicó Suárez en la entrevista que le concedió a LAS PROVINCIAS. La actriz subrayó que lo que más le sedujo del proyecto fue el desenlace: «Hay un momento en que todos los personajes se quitan las caretas, y eso me gusta mucho».

Por su parte, Tamar Novas habló de la dificultad de dar vida a un antagonista con múltiples capas: «Es un retrato de una tragedia compartida desde muchos puntos de vista. Yo buscaba que el espectador sintiera rechazo hacia este personaje, pero también que le atrajera saber quién era y por qué actuaba así. Cada vez que aparece en la historia, la trama cambia de rumbo».

Eduardo Noriega destacó la densidad emocional que atraviesa a todos los personajes: «Es una película con muchísimo suspense y con personajes muy marcados por eventos trágicos y traumáticos en el pasado. Ninguno es lo que aparenta; había que trabajar mucho lo oculto para que luego la apariencia fuese apenas una superficie». El actor reconoció además que este proyecto ha sido «muy especial» para él, tanto por la oportunidad de compartir escena con Blanca Suárez como por el «gran descubrimiento» que ha supuesto trabajar con Antonio Hernández: «Es un 'directorazo' y una persona excepcional, que guía pero también deja proponer. Ha creado un ambiente de trabajo maravilloso y todo el equipo guarda un recuerdo buenísimo gracias a él».

Hernández, que ya ha rodado cuatro películas en Valencia, defendió el potencial de la ciudad como gran plató audiovisual: «Aquí hay equipos muy buenos, soporte industrial y escenarios fantásticos. Solo falta que se igualen los incentivos fiscales para competir con Canarias, País Vasco o Madrid». Sobre el reto artístico, Hernández lo comparó con una partida de ajedrez: «Era complicado dar espacio a cinco protagonistas con historias profundas, pero creo que hemos logrado encajar todas las piezas como en una máquina de precisión».

El estreno en el Palau no solo sirvió para mostrar un relato de tensión psicológica y giros inesperados, sino también para reivindicar el talento valenciano y la vitalidad del cine español. «El público se está volcando y se ambientan cada vez más historias aquí», señaló Novas, mientras Suárez celebraba «el maravilloso lugar» que es Valencia, donde ha pasado una larga temporada por el rodaje de la serie 'Respira' y otros proyectos. Claudia Mora, que es una actriz valenciana que también tiene un papel protagónico, dice grabar en la capital del Turia ha sido como «volver a casa» y se alegra de que valoren la ciudad como potencial cinematográfico.

La cantante eurovisiva Blanca Paloma también ha participado en el proyecto. Su voz acompaña uno de los momentos culminantes de la trama y se funde con ella. Para Blanca, participar en este proyecto ha sido una experiencia creativa distinta: «El arte alimenta el arte». Y más aún en la terreta, donde ella agradece ser siempre tan bien recibida.

'Parecido a un asesinato' se perfila como un juego de espejos donde nada es lo que parece y cada personaje obliga al espectador a enfrentarse a sus propias contradicciones. Un thriller de atmósfera asfixiante y catarsis final que promete no dejar indiferente a nadie.