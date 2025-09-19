La sociedad valenciana, unida en los premios de LAS PROVINCIAS

Redacción Jueves, 18 de septiembre 2025 | Actualizado 19/09/2025 00:00h. Compartir

El periódico LAS PROVINCIAS ha celebrado este jueves en un espacio que simboliza el futuro y la modernidad de Valencia, el flamante Roig Arena, un homenaje a la sociedad valenciana golpeada por la dana, un presente doloroso frente al que la Comunitat ha reforzado su unidad en la gala de los premios Valencianos para el Siglo XXI, que además ha conmemorado sus 25 ediciones, unas bodas de plata que coinciden con el 160 aniversario del diario editado por Federico Domenech SA.

Un aforo de con más de 1.500 personas repleto, un todo Valencia, con los premios y, sobre todo, con los premiados, un reconocimiento al talento y al valor, a la resiliencia de un pueblo que pelea por superar la mayor tragedia natural del presente siglo en España. Miembros de la Fundació Espurna elaboraron en sus talleres de Gandia y Torrent los galardones que se entregaron en el Roig Arena.

A partir de las 19.30 horas comenzaron a llegar los invitados a la gala. En estos 25 años los galardones han recaído en más de un centenar (128) de personalidades e instituciones, empresas y asociaciones. Con motivo de la gala, se hizo una cuidada selección que sirviera de representación de tanto talento y potencia. Porque el evento lo merecía, practicamente el Consell completo acudió al recinto, con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a la cabez. También estaba allí la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Así como alcaldes, diputados autonómicos de Vox, concejales de diversoas partidos...

Un vídeo sirvió para recordar la evolución del periódico durante los últimos 25 años, al compás de la transformación de Valencia y el resto de la Comunitat. El director del periódico, Jesús Trelis, fue el encargado de dar la bienvenida al evento a los premiados, las autoridades y a los invitados, que al final disfrutaron de un cóctel. Trelis, durante su discurso, hizo especial hincapié en la importancia de recordar para avanzar. «Con su música, su talento, su generosidad... los mejores de la sociedad valenciana en el último cuarto de siglo, un ejemplo para todos», señaló el director, que subrayó la necesidad de hacer «periodismo» conservando y potenciando la «valencianía» a través del reconocimiento del «liderazgo».

Ampliar

En primer lugar, recibieron el galardón un amplio grupo de personas (víctimas,profesionales del transporte, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, miembros de las Fuerzas Armadas, bomberos...), con las que se quiso simbolizar lo que hemos vivido a partir del pasado 29 de octubre. Perdieron vidas y bienes, se convirtieron en héroes y heroínas, aportaron profesionalidad, valor y humanidad. Con los galardones se ha querido ensalzar el ejemplo y esfuerzo de 25 personas en las horas más difíciles de Valencia. Se repasaron las portadas tremendas de esos días y se escucharon testimonios de redactores con el fin de dejar claro que el periódico ni se olvida ni vive sin los vecinos de la provincia de Valencia: empresarios, restauradores, arroceros, sanitarios, tractoristas, informáticos, la jueza de Torrent movilizada en las primeras horas de la dana, psicólogos, dueños de comercios... rescatadores y rescatados, salvados todos por todos y con el auditorio puesto en pie aplaudiendo durante emotivos minutos.

Los invitados y los detalles de la gala, este domingo LAS PROVINCIAS publica este domingo un suplemento especial en el que se analiza al detalle la gala. Un amplio repaso a los mejores momentos, las más destacadas imágenes de los invitados del mundo de la política, economía, cultura y sociedad valenciana.

A continuación, se recordó a los valencianos destacados en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Fue el empresario del mundo de las salas de cine y el teatro Enrique Fayos quien habló en nombre de todos. «Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, y más con el nivel de excelencia de los premiados. Necesitamos memoria, aprender de nuestro pasado y no olvidarlo. La cultura es entretenimiento, pero también comunidad e identidad, pasión, emoción y socialización. Valencia se está convirtiendo en una locomotora y es imprescindible la cultura para que el crecimiento económico se sostenga sobre valores y un espíritu de sana convivencia», señaló Fayos.

En el capítulo de los deportes, se reflexionó sobre el modo en que pruebas atléticas como el maratón se ha convertido en un emblema junto a los grandes premios de motociclismo que se celebran en Cheste, sin olvidar la pilota, el baloncesto, el ciclismo, la gimnasia rítmica o el fútbol. En nombre de los galardonados durante todo el siglo tomó la palabra Víctor Claver, un jugador de baloncesto protagonista de una generación dorada a nivel internacional.

Ampliar

«Es un honor hablar en nombre del deporte valenciano. Quiero agradecer este premio, porque en 2019 lo recibí pero no lo pude recoger personalmente. Más allá de los resultados, todos hemos tenido la suerte de transmitir valores a la sociedad. Hablar aquí, en el Roig Arena es muy especial porque además de ser la casa del Valencia Basket es un emblema del futuro de esta ciudad. Gracias por creer en el deporte como motor de orgullo para Valencia», señaló Claver.

Por lo que se refiere a los galardonados en el ámbito social (asociaciones, fundaciones, el Mercado Central, juristas, sociedades musicales, la Universidad o el Ateneo Mercantil), la catedrática Adela Cortina fue la encargada de hablar como representante de un elenco que refleja perfectamente la riqueza del tejido social de Valencia.

«La sociedad es el sustento de todos. Donde están los empresarios, las organizaciones culturales, las fundaciones... es la piedra filosofal del progreso, abre camino frente a los retos del presente y del futuro. Nací en Valencia y me identifico con sus mejores valores, y merece la pena cultivarlos. Somos abiertos, una sociedad que vive el pluralismo y el respeto a la libertad, huye del totalitarismo, valora sus raíces sin perder las ganas de ser cosmopolita. No solo estamos unos junto a otros. Todos cooperamos para lograr el bien común, como se ha demostrado durante la dana. Evitemos los extremismos y caminemos hacia una paz justa, que se consigue con la verdad», señaló Cortina.

La ciencia protagonizó otro de los bloques de reconocimiento. Se escuchó un vídeo con las palabras de la doctora Ana Lluch sobre los avances contra el cáncer de mama, y recordando la figura del investigador Avelino Corma, sin olvidar a figuras que ya se fueron como Santiago Grisolía.

Ampliar

Habló en nombre de ellos Pilar Mateo, que recordó que «la ciencia es una gran desconocida de la que solo nos acordamos cuando llegan los problemas. Como el Covid, las inundaciones, los incendios... pero las soluciones deben ser globales. La ciencia es la que salva, pero también debe escuchar y abrazar. Ciencia es todo y todo está relacionado con ella. Los problemas puntuales se han ido solucionando, pero hay que trabajar en las estructuras, sin caer en políticas cortoplacistas».

La cultura sirvió para cerrar los grupos de premiados. Artistas, restauradores, modistas, arquitectos, escritores, pintores... El cocinero Ricard Camarena fue el encargado de hablar en nombre de los premiados en el último bloque de la noche. «Agradezco a LAS PROVINCIAS haber mantenido vivo este premio tantos años para los valencianos e instituciones que hemos intentado aportar cosas a la cultura y a los valencianos. Aunque uno se siente pequeño al lado de todos ellos, es un orgullo hablar en su nombre. Los lenguajes son diferente pero nos une la necesidad de crear, de emocionar, transformar lo cotidiano en algo que llegue a la gente. La cultura es vida, identidad, un modo de señalar hacia dónde queremos ir como pueblo gracias al trabajo, siempre lleno de dudas y sacrifico, pero también de ilusión, por eso es tan importante cuidar y apoyar la cultura».

El evento, en todo lo relacionado con la entrega de premios, se cerró de un modo simbólico e importante. Trelis hizo un llamamiento a todas las personas que a lo largo de la tarde-noche habían ido pisado al escenario. Se reunieron ellos y algunos miembros de sus familias, cientos de valencianos sobre el escenario. El director recordó la importancia de trabajar unidos e instó a que se sumasen las principales autoridades que habían acudido a la gala, acompañados por Gonzalo Zarranz, presidente del Consejo de Administración de Federico Domenech SA, empresa editora de LAS PROVINCIAS. Al escenario del Roig Arena subieron el presidente de la Generalitat y líder autonómico del PPCV, Carlos Mazón; la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Números 1 y 2 de los dos grandes partidos en la Comunitat, sumados a los que habían recibido el reconocimiento como representantes de los afectados por la dana y a un destacado elenco de los premiados en lo que va de siglo, una importante fotografía de familia y de unidad de los valencianos.

Temas

premios valencianos para el siglo xxi