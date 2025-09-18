Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Roig Arena el día de su inauguración Irene Marsilla

DIRECTO | Gala de entrega de los premios Valencianos para el siglo XXI

El Roig Arena acoge la fiesta de LAS PROVINCIAS que celebra su cuarto de siglo y distingue de nuevo a todos los galardonados

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:22

19:40

La historia de nuestros premios se remonta al año 2001. LAS PROVINCIAS, a través de los miembros de su redacción, año tras año, ha distinguido a grandes hombres y mujeres, instituciones o equipos que con su buen hacer han contribuido y contribuyen a dar prestigio a la marca Valencia. Ha sido la manera en la que este periódico, una vez más y de manera continuada, ha mostrado su compromiso con los valencianos

19:39

En estos 25 años los galardones han recaído en más de un centenar de figuras e instituciones y todos ellos serán homenajeados en unos momentos, en el escenario del Roig Arena. Lo harán en una ceremonia muy dinámica en la que podremos volver a algunos de ellos en el escenario

19:38

25 años de premios

Este año es muy especial para nosotros, porque se cumplen 25 años de la primera edición de los Premios Valencianos para el Siglo XXI que desde 2001 concede LAS PROVINCIAS. Parece que fue ayer y ya hemos vivido un cuarto de siglo. Pero es que en este 2025, además, este diario conmemora su 160 cumpleaños. Si esto no es para celebrar....

Enlace copiado

19:33

Buenas tardes desde el Roig Arena, el escenario en el que este año se entregarán los Premios Valencianos para el Siglo XXI, que cada otoño celebra LAS PROVINCIAS

Actualización disponible

