Qué películas ver hoy miércoles en televisión: de una de Tim Burton protagonizada por Ewan McGregor a un clásico de Clint Eastwood

A. Pedroche Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:49 Comenta Compartir

El cine no es simplemente una opción de entretenimiento más. Se trata de una disciplina artítisca. El séptimo arte. Es capaz de transmitir emociones, contar historias, reflejar ideas, conseguir que el espectador empatice con los personajes...Es una forma de vivir y trascender. Por ello seguimos acudiendo a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla. Allí vivimos la experiencia cinematográfica más real, pero lo cierto es que cada vez vemos más películas desde casa. Muchas veces es porque queremos volver a disfrutar de nuestras favoritas que evidentemente no están en la cartelera. Sin embargo, la tendencia es la que refleja la realidad.

Con la llegada de las plataformas de streaming todo ha cambiado. Antes si queríamos ver un título en concreto teníamos que ir al videoclub del barrio para alquilarla. Ahora con Netflix, Prime Vide, Max, Disney+ o Filmin encontramos todos los contenidos que queramos a la carta sin la necesidad de movernos del sofá. Eso sí, a cambio hay que pagar un cuota mensual de entre 15 y 20 euros por cada una de ellas. Es un servicio que no todos pueden permitirse.

La televisión en abierto no ha dejado nunca de emitir cine. Los canales de la TDT programan películas en su parrilla casi a diario. Hay algunos que no echan otra cosa. La oferta cambia cada día. Por ejemplo, de cara a este miércoles 1 de octubre, los espectadores que así lo deseen podrán ver 'Big Fish'. Este drama dirigido por Tim Burton es una de las cintas más elogiadas de su filmografía. Estas son las películas más destacadas para ver hoy:

BeMad 9.00 horas Big Fish

Año: 2003

Dirección: Tim Burton

Reparto: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Alison Lohman, Helena Bonham Carter, Robert Guillaume, Marion Cotillard, Danny DeVito, Steve Buscemi, Miley Cyrus

Sinopsis: William Bloom no tiene muy buena relación con su padre, pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos. Una vez más, William se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud. Pero, en esta ocasión, tratará de averiguar cosas que le permitan conocer mejor a su padre, aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fantasía, elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su progenitor.

Paramount Network 22.00 horas Infierno de cobardes

Año: 1973

Dirección: Clint Eastwood

Reparto: Clint Eastwood, Verna Bloom, Marianna Hill, Mitchell Ryan, Jack Ging, Stefan Gierasch, Ted Hartley, Geoffrey Lewis, Billy Curtis, Scott Walker (III), Walter Barnes, Robert Donner, Anthony James, Buddy Van Horn

Sinopsis: En 1870, un forastero pasa a caballo por la tumba de Jim Duncan, antiguo sheriff de la ciudad fronteriza de Lago, en el sudoeste de Estados Unidos. Los propietarios de la compañía minera, Dave Drake y Morgan Allen lo contratan para que los defienda de tres pistoleros que, recién salidos de la cárcel, están a punto de llegar a la ciudad. El forastero acepta el trato a condición de hacer las cosas a su manera.

FDF 22.55 horas Un pueblo llamado Dante's Peak

Año: 1997

Dirección: Roger Donaldson

Reparto: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renée Smith, Charles Hallahan, Jeremy Foley, Elizabeth Hoffman, Peter Jason, Grant Heslov, Kirk Trutner, Tzi Ma, Arabella Field, Bill Bolender

Sinopsis: Harry Dalton, un prestigioso vulcanólogo (todavía afectado por la muerte de su esposa en la erupción del monte Pinatubo), detecta una peligrosa actividad sísmica y avisa de una posible erupción en las cercanías de Dante's Peak, un tranquilo pueblecito del Noroeste coronado por un inmenso volcán apagado. Pero nadie da crédito a sus avisos hasta que ya es demasiado tarde. El volcán entra en erupción y la población, dominada por el pánico intenta huir. Harry intentará escapar con la alcaldesa y sus hijos.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'Erin Brokovich'. BeMad. 11.00 horas

- 'Las seductoras'. BeMad. 13.15 horas

- 'El vuelo del halcón'. BeMad. 15.30 horas

- 'The Giver: el dador de recuerdos'. BeMad. 17.25 horas

- 'Corre o muere'. BeMad. 20.35 horas

- 'Mortal'. BeMad. 22.30 horas

Temas

Televisión

Cine