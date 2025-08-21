La película que ha encantado a Pérez Reverte: «Tres horas disfrutándola» Es una adaptación de un clásico de la literatura

J.Zarco Valencia Jueves, 21 de agosto 2025, 00:20 Comenta Compartir

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores más reconocidos de España. Pero es que además, son sus 2,5 millones de seguidores en 'X', se ha convertido en un auténtico referente en esta red social. Por ello, allí aporta todo tipo de opiniones, incluso recomendaciones de películas o series.

Precisamente, hace unos días hablaba maravillas de la serie 'Tierra de mafiosos', protagonizada por Tom Hardy y Pierce Brosnan. Pues bien, el verano pasado también resaltaba una película: «Anoche vi la nueva película de »El conde de Montecristo« y me gustó mucho. Tres horas disfrutándola. Me parece una excelente versión de una de las mejores novelas de todos los tiempos», escribía en X.

Tras su comentario, un usuario le preguntaba si era mejor leer antes la novela o ver la película y el académico no dudaba en contestar: «Puede ver primero la película, si quiere. La novela es extraordinariamente superior. Y le llevará más tiempo».

'El conde de Montecristo' está dirigida por Alexandre de La Patellière y Matthieu Delaporte y se convirtió en todo un éxito en Francia después de ser presentada en el Festival de Cannes.

El reparto está liderado por Pierre Niney como Edmond Dantès, acompañado por Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei o Laurent Lafitte. Se trata de la adaptación de la novela de aventuras clásica de Alejandro Dumas. Fue publicada en 1844 y es considerada uno de los grande éxitos de la literatura universal.

De qué va

Todos los sueños del joven Edmundo Dantès están a punto de hacerse realidad, y por fin podrá casarse con el amor de su vida, Mercedes. Pero su éxito inspira la envidia desde varios frentes. Traicionado por sus rivales y denunciado como miembro de una conspiración pro-Bonaparte, es encarcelado sin juicio en el Château d'If. Su compañero de prisión, Abbé Faria, le habla del legendario tesoro escondido en la isla de Montecristo, y Dantés sueña con escapar y urdir un plan extraordinario para vengarse de sus poderosos enemigos.