De inocente cervatillo a máquina de matar: Así es 'Bambi: La venganza' La película se estrenó el 22 de agosto en cines

Luna Catalán Valencia Domingo, 31 de agosto 2025, 15:30 Comenta Compartir

Bambi ha logrado emocionar a millones de personas con su historia. El triste relato de un pequeño cervatillo perdiendo a su madre ha conseguido sacar más de una lágrima. El pasado 22 de agosto volvió a alterar las emociones del público con una nueva película, pero no de la misma manera. Esta reinterpretación del clásico cuento se suma al Poohniverse (el Universo de la Infancia Retorcida), del que ya forman parte las películas de 'Winnie The Pooh' y 'Peter Pan: Pesadilla en Nunca Jamás'.

'Bambi: La venganza' trasnforma la inocencia de la historia original en un relato lleno de horror, venganza y supervivencia. El relato de terror dirigido por Scott Jeffrey y producido por Rhys Frake-Waterfield ha conseguido darle la vuelta a la historia original, y hará que no veamos el bosque de la misma forma a la que todo el mundo se ha acostumbrado.

Sinopsis 'Bambi: La venganza'

Tras sufrir un accidente de coche en medio del bosque, una madre (Xana) y su hijo Benji se convierten en el blanco de una aterradora cacería. Traumatizado por la pérdida de su madre, Bambi sufre una transformación aterradora, convirtiéndose en una criatura mutante y vengativa.

Impulsado por el dolor y la rabia, busca vengarse de la madre y el hijo supervivientes, lo que le lleva a un juego mortal de supervivencia en el bosque. Sin duda, el ciervo no dudará en llevarse por delante a cualquier persona que se cruce en su camino.

Reparto:

El elenco está compuesto por Rozanne McKee ('Juego de tronos') quien interpretará a Xana; Samira Mighty ('Apocalypse Wow') será Harriet; Nicola Wright ('Malpractice') como Mary; Tom Mulheron ('Slow Horses') interpretará a Benji; Rusell Geoffrey Banks ('Who's Watching Oliver') será Andrew; Alex Cooke ('Blood Vessel') como Simon; Catherine Adams ('Hilda') será Jo; Joseph Greenwood como Harrison; Luke Cavendish dará vida a Joshua; Ewan Borthwick ('Apache Rain') será Eddie; Adrian Relph ('Preservation') como Michael; David Ambler ('Hitmen') será Rob; y Big Tobz ('The Intent 2: The Come Up') como Tyler.