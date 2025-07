De qué va 'Ángela', la nueva serie de la que todo el mundo habla y que se ha colado en el número 1 de Netflix

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 16 de julio 2025, 10:11 Comenta Compartir

Netflix ha estrenado recientemente 'Ángela', una nueva serie de suspense cuyo reparto lo componen Verónica Sánchez, Daniel Grao, Jaime Zatarain, Lucía Jiménez, Iván Marcos, María Isabel Díaz, Ane Gabaraín, Elvira Cuadrupani y Maia Zaitegi, entre otros.

La novela, dirigida por Norberto López Amado y escrita por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, está basada en la serie británica 'Ángela Black' y en apenas dos días ha conseguido situarse en el número 1 de la series más vistas de la plataforma.

De qué va 'Ángela'

'Ángela' se centra en la historia de Ángela Rekarte Tomasena, una mujer que lleva una vida aparentemente feliz junto a su esposo, Gonzalo, con quien tiene dos hijas y una casa espectacular.

Sin embargo, bajo esa idílica fachada, la protagonista oculta un infierno de maltrato, en el que un marido obsesivo la ha convencido de que sin él no sería nada.

Así, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo, un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída y que está dispuesto a ayudarla, eliminando a Gonzalo de su vida.

No obstante, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther, Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser...

