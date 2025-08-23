Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los actores y actrices principales, en un homenaje. LP

Qué ha sido de los actores de Regreso al Futuro: de la tragedia de Michael J. Fox a la activa longevidad de Doc

El malo de la saga puso voz a Bob Esponja en EEUU y una secundaria de lujo ganó un Oscar

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:05

Estrenada en 1985, *Regreso al Futuro* marcó a toda una generación y convirtió a sus actores en iconos de la cultura pop. Cuatro décadas después, sus protagonistas siguen ligados a la saga de Robert Zemeckis, aunque sus caminos fueron muy diferentes: algunos han seguido su carrera con éxito, otros tuvieron carreras discretas, alguno se ha retirado del cine y uno, el gran protagonista, ha luchado durante décadas contra una terrible enfermedad.

1 Marty McFly

Michael J. Fox

El carismático protagonista alcanzó fama mundial con la trilogía y con la serie *Family Ties*. Tras el diagnóstico de Parkinson en 1991, redujo su carrera, aunque brilló en *Spin City* y participó en *Rescue Me* o *The Good Wife*. Hoy está retirado, centrado en su fundación contra el Parkinson, con la que ha recaudado más de 1.500 millones de dólares.

2 Doc Brown

Christopher Lloyd

El excéntrico científico es su papel más recordado, aunque Lloyd ya era un veterano gracias a 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Siguió muy activo en cine y televisión, con títulos como 'La familia Addams' o 'Quién engañó a Roger Rabbit'. A sus más de 80 años sigue participando en rodajes y convenciones de fans.

3 Lorraine McFly

Lea Thompson

La madre de Marty tuvo una carrera sólida tras la saga. Protagonizó 'Howard, un nuevo héroe' y 'Caroline in the City', además de dirigir episodios de series como 'Jane the Virgin' y 'Switched at Birth'.

4 George McFly

Crispin Glover

Actor de culto y excéntrico, solo apareció en la primera entrega. No participó en las secuelas por diferencias contractuales. Ha trabajado en cine alternativo y en filmes como 'Willard' o 'Los ángeles de Charlie', además de dedicarse a la escritura y a proyectos experimentales.

5 Biff Tannen

Thomas F. Wilson

El inolvidable villano de la saga siguió en televisión y doblaje. Fue profesor en 'Freaks and Geeks', puso voz en 'Bob Esponja' y cultivó su faceta de músico y comediante. Es muy querido en convenciones.

6 Jennifer Parker en la primera película

Claudia Wells

Interpretó a la novia de Marty en la cinta original, pero abandonó el papel en las secuelas para cuidar de su madre enferma. Regresó años después a pequeños proyectos y suele aparecer en homenajes a la saga.

7 Jennifer Parker en las secuelas

Elisabeth Shue

Sustituyó a Wells en 'Regreso al Futuro II y III'. Triunfó en los 90 con 'Cocktail' y 'Leaving Las Vegas' (nominada al Óscar). En los últimos años ha destacado en 'The Boys' y 'Cobra Kai'.

Ver 21 fotos

8 Director Strickland

James Tolkan

El severo director del instituto Hill Valley se convirtió en rostro habitual de la autoridad en cine. Además de la saga, apareció en 'Top Gun' y 'Masters del Universo'. Hoy está retirado, aunque participa en encuentros con fans.

9 Clara Clayton, la maestra de Regreso al Futuro III

Mary Steenburgen

Aunque se incorporó en la tercera entrega, su papel como el gran amor del Doc Brown es inolvidable. Steenburgen ha mantenido una sólida carrera en Hollywood, con títulos como 'Melvin and Howard' (Oscar a mejor actriz secundaria) y más recientemente 'The Last Man on Earth' o 'Zoey's Extraordinary Playlist'.

