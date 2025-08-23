¿Qué le pasa a Michael J. Fox? La enfermedad incurable que sufre desde hace más de dos décadas El actor recibiió una inesperada noticia solo 6 años después del éxito de Regreso al Futuro

Nacho Ortega Valencia Sábado, 23 de agosto 2025, 08:14 Comenta Compartir

Cuando en 1985 Michael J. Fox subió al DeLorean de *Regreso al Futuro*, no solo se convirtió en un icono cinematográfico: también quedó marcado para siempre por un papel que lo lanzó a la fama mundial. Marty McFly fue la encarnación del adolescente ochentero, ingenioso y rebelde, que de repente podía alterar el curso de la historia con sus viajes temporales en el coche ideado por el Dr. Emmett Brown (Cristopher Lloyd). La película de Robert Zemeckis cambió la vida de Fox para siempre.

Pocos podían imaginar entonces que, apenas seis años más tarde, esa vida daría un vuelco inesperado. En 1991, con 29 años y en plena cima de su carrera, Michael J. Fox (que había nacido el 9 de junio de 1961 en Edmonton) fue diagnosticado de Parkinson, una enfermedad neurológica degenerativa e incurable. Durante siete años mantuvo en secreto su situación, mientras seguía rodando películas y series. «Me despertaba cada mañana con la certeza de que algo iba mal. Y sin embargo, seguía adelante, como si pudiera ganarle la carrera al tiempo», recordaba en su autobiografía *Lucky Man*.

Finalmente, en 1998, decidió hacerlo público y asumir el papel más difícil de su vida: convertirse en la cara visible de una dolencia que afecta a millones de personas. Desde entonces, ha dedicado su energía a la investigación: en el año 2000 creó la Michael J. Fox Foundation, que ha recaudado más de 1.500 millones de dólares para encontrar una cura. «El Parkinson me ha quitado mucho, pero me ha dado una oportunidad increíble de ayudar a otros», ha explicado en varias entrevistas.

Hoy, retirado de la interpretación, Fox (que inició su carrera como actor con el nombre de Michael Fox y añadió la letra J. para no coincidir con el intérprete del mismo nombre y como homenaje a otro actor: Michael J. Pollard) reconoce que la enfermedad le impone límites, pero mantiene el humor y la lucidez que lo hicieron tan querido. «No tengo un final feliz en el bolsillo. Pero sí tengo gratitud. Y con ella se puede vivir», escribió en *No Time Like the Future*.

Sus últimos años

En marzo de 2010, el instituto Karolinska de Suecia lo condecoró con un honoris causa por su labor en esa causa. En 2022 recibió el Oscar a premio Humanitario Jean Hersolt por su fundación para encontrar la cura de la enfermedad de Parkinson.

Ver 21 fotos Michael J. Fox, en Regreso al Futuro. LP

Desde el año 2000, ha trabajado principalmente como actor de voz en películas como Stuart Little y Atlantis: el imperio perdido. Ha tenido papeles menores en series de televisión como Boston Legal, The Good Wife y Scrubs. Además, ha editado tres libros: Lucky Man: A Memoir (2002), Always Looking Up: The Adventures of an Incurable Optimist (2009) y A Funny Thing Happened on the Way to the Future: Twists and Turns and Lessons Learned (2010).

En septiembre de 2013, comenzó a protagonizar una serie de televisión The Michael J. Fox Show.

Cuarenta años después del estreno de Regreso al Futuro, Michael J. Fox sigue siendo un ejemplo para muchos y la más fiel representación de que, más allá de los viajes temporales, la lucha personal si sitúa en el día día, en el tiempo real.